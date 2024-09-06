仙台國際交流賽／夢想家先盛後衰不敵仙台89ERS！全新陣容磨合中

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福爾摩沙夢想家與仙台89ERS的國際交流賽，在日本仙台市體育館正式開打。主辦方仙台89ERS於現場打造台灣日活動，讓現場球迷邊欣賞來自不同國家職業球隊的競賽，也能一邊享用台灣小吃。比賽開局夢想家打出強勢節奏，由林俊吉的三分球開啟一波9：0的攻勢，讓夢想家首節以22：16取得6分領先。下半場開始節奏仍被主隊掌握，夢想家半節僅靠馬建豪跟揚科維奇(Stefan Jankovic)拿下3分，被打出一波14：3的攻勢陷入落後也迫使皮爾曼(Jamie Pearlman)教練喊出暫停。暫停後夢想家由吳家駿、簡浩接掌攻勢，第三節終了將比分追至54:60落後。然而第四節主隊手感火燙將比分再次拉開至雙位數差距，最終夢想家以68：90落敗。「這是很棒的學習機會，以我們球隊的目標來說，這次交流賽的首要目的就是磨合新陣容，嘗試不同的組合，也讓每個人都有感受場上感覺的機會。」夢夢想家隊長簡浩也於賽後記者會表達對這次賽事的感激，「B.LEAGUE是一個非常國際化的聯盟，也很開心能跟89ERS進行這場比賽。他們是一支很有紀律的球隊，即使一個攻守回合打不好，下一球也能再打回來，這也是我們球隊值得學習的地方。」本次系列活動結束後，夢想家下一個公開比賽將於9月15日與韓國水原KT音速彈（Suwon KT Sonicboom）在台北和平籃球館進行的台韓交流賽。