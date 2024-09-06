今起拿鐵、美式買一送一！7-11寄杯買10送10　全家買6送6只有一天

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▲全家單品咖啡買6送6，拿鐵、美式通通有。（圖／翻攝自APP）

▲全家本週康康五優惠，指定酷繽沙、百吉巧克力雪糕買一送一。（圖／全家提供）

▲全家今起拿鐵、柳橙綠第二杯10元。（圖／全家提供）

▲7-11行動隨時取9月7日優惠，可寄杯茶飲買10送10。（圖／7-11提供）

▲7-11超值五六日優惠，美式第二杯10元、拿鐵22元。（圖／7-11提供）

▲7-11自9月4日至9月13日APP寄杯有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型，期限內兌換完畢抽Gogoro電動機車。（圖／業者提供）

▲7-11在APP推出開學收心優惠，大杯拿鐵18杯666元、大杯美式25杯666元。（圖／業者提供）

▲購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）

▲美廉社週末美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）

今（6）日週末咖啡優惠開跑，美廉社門市即起濃萃拿鐵、美式同品項買一送一；還有全家9月6日限定的單品美式、單品拿鐵買6送6，APP寄杯只限今天；7-11除了今起有美式第二杯10元、拿鐵22元外，在明（7）日白露節氣，連續3天推出寄杯紅茶／四季春青茶買10送10，行動隨時取寄杯慢慢喝。◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）◾全家自有品牌仙草飲買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾PowerBOMB爆能能量飲料買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾百吉巧克力脆皮大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾經典黑炫拿鐵酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾雙響炮鹽味豚骨湯麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾持7大信用卡／悠遊卡／全盈+pay 滿300元立折33元◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾紅柚椰果紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾紅柚椰果白烏龍茶2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾青梅冰茶4杯160元，6.6折（原價60元、特價40元）◾冰淇淋紅茶4杯170元，6.6折（原價65元、特價43元）◾大杯美式第2杯10元，6.2折（原價45元、特價28元）◾大杯拿鐵第2杯22元，7折（原價55元、特價39元）◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）◾大杯拿鐵18杯666元，6.7折（原價55元、特價37元）◾大杯美式25杯666元，5.9折（原價45元、特價27元）◾純奶茶／四季春奶青22杯666元，6.1折（原價50元、特價30元）◾大杯精品拿鐵9杯666元，6.7折（原價110元、特價74元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶16杯666元，6.9折（原價60元、特價42元）◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。◾大杯濃粹美式買1送1，原價50元、特價25元◾大杯濃粹拿鐵買1送1，原價60元、特價30元