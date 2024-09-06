市場靜待非農就業數據！ADP顯美國經濟好壞參半　美股道指跌219點

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美國將於當地時間週五公布非農就業數據，已先於週四公布有「小非農」之稱的ADP就業報告，僅增加9.9萬人，不只低於預期的14.5萬人，還創下2021年以來最弱，但上週首次申請失業救濟人數為22.7萬，比前一週減少5千人，顯示美國經濟好壞參半。美股週四表現反覆，道指先升後跌，最終以下滑219.22點收。綜合《CNBC》等外媒報導，週四的新勞動力市場數據，釋放出美國經濟好壞參半的訊號，因為人們對聯準會（Fed）降息步調是否落後的疑問依然存在。而最近幾週，市場表現的高度敏感，使得對勞動市場數據的審查更加嚴格，幾乎所有人都在關注將於週五公布的8月非農就業數據。回顧上個月，正是因為疲軟的7月份數據，引發人們對經濟衰退的擔憂，並在8月導致一系列股市風波。沃爾夫研究公司（Wolfe Research）的最新報告提醒，未來2個月交易環境波動，投資人擔憂情緒加劇，風險偏向下行，股市可能在短期內面臨不成比例的回檔，任何負面消息都可能導致股價大跌。金融控股公司Siebert Financial的首席投資長馬拉克（Mark Malek）也表示，如果週五的結果明顯超出預期，市場可能會看到相當大的波動，任何偏差都可能導致出現更大的波動。5日收盤，美股道瓊指數下跌219.22點，或0.54%，收40755.75點；那斯達克指數上漲43.37點，或0.25%，收17127.66點；標普500指數下跌16.66點，或0.3%，收5503.41點；費城半導體指數下跌28.43點，或0.60%，收4742.42點。焦點個股方面，特斯拉預計明年首季在中國和歐洲推出全自動駕駛系統（FSD），股價收漲4.9%。輝達（NVIDIA）則微漲0.94%。