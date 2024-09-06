8月非農就業數據受矚！牽動美國降息幅度　專家警告勿釋錯誤訊息

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美國將於當地時間週五公布8月非農就業數據，並已先於週四公布有「小非農」之稱的ADP就業報告，有外媒形容，這可能是今年最重要的經濟數據之一，會在很大程度上決定聯準會（Fed）未來政策，特別市場普遍預期聯準會將在幾週內就宣布降息。根據美國財經媒體《CNBC》報導，華爾街普遍認為，8月的非農就業人數將增加16萬1000人，失業率則小幅下降至4.2%。由於市場確信聯準會將在幾週內開始降息，因此週五公布的報告，也被視為將影響降息幅度的關鍵。摩根大通首席經濟師費羅利（Michael Feroli）認為，聯準會降息步調應加快，9月應降息50個基點（2碼），直言：「如果要等到通膨率降至2%，那可能就太久了，雖然通膨率仍略高於目標，但目前就業和通膨都面臨風險，如果發現其中一種風險正在發展，就該隨時改變方向。」不過並非所有經濟學家都贊成大幅度降息，審計、稅務和諮詢公司「Forvis Mazars」的首席經濟學家拉加里亞斯（George Lagarias）就表示，降息25個基點（1碼）最為合適，認為降息50個基點並無急迫性，反而可能釋放出錯誤的訊息，讓人誤以為經濟衰退迫在眉睫，結果就是進一步驚動金融市場。拉加里亞斯並補充說明，雖然數據顯示美國的勞動市場及製造業疲軟，經濟正在放緩，但他認為距離經濟衰退還很遙遠，目前也沒有看到經濟衰退的證據：「就這一點而言，我認為聯準會將不會採取非常激進的行動。」