日本麝香葡萄、貓眼葡萄開賣！產地揭秘包甜秘訣：單顆比50硬幣大

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▲JA全農（日本農業協同組合）山梨縣笛吹市的栽種指導員中川先生。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲日本麝香葡萄有嚴格分級制度，分為特秀、赤秀、青秀、秀共4種等級，以特秀為最高評價（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福去年販售麝香葡萄創下通路最高50噸銷量後，今年預計9至11月進貨15萬盒約53噸以上。（圖／家樂福提供）

▲與麝香葡萄同樣有高知名度的「貓眼葡萄」，果肉具有濃郁的甜味與酸度，但是口感依舊清爽。（圖／記者鍾怡婷攝）

9月中秋節前是譽有葡萄界的愛馬仕之稱的「麝香葡萄」盛產季，而麝香葡萄、貓眼葡萄又以日本生產最具代表性，山梨縣農友也親揭日本麝香葡萄獨特香氣、甜度達18級以上的種植秘訣，像是剪除每串的果粒數、分層採收，來確保麝香葡萄每串的甜度相等、香氣充足，甚至單顆就可達到50元硬幣大小。量販通路家樂福也宣布，開賣產量稀少的「頂級麝香葡萄」、「貓眼葡萄」禮盒，免飛日本就能享受產地直送的美味。日本麝香葡萄主要產地為山梨縣、長野縣、岡山縣三個地區，其中最大輸出目前仍以山梨縣為主」，其種植面積最大，也是主要外銷國外（產出可達4~5成出貨量），種植方式分為溫室種植及室外種植，產季依緯度從南往北逐漸成熟，出產順序以溫室葡萄優先，其次至室外葡萄開始產出，也因室外面積大供應產量更多，價格通常更為親民，台灣通路開賣約在中秋節至11月尾聲。山梨縣果樹試驗場表示，麝香葡萄栽種過程會經過疏芽、疏穗、整穗、疏果、套袋、採收等流程，一年僅收成一次，而山梨縣的日夜溫差大、日照長、降雨量少，都是讓種植出來的高品質麝香葡萄的先天優勢，山梨縣除了麝香葡萄外，水蜜桃也是全日本產量第一。日本產地麝香葡萄最大特色就是皮薄無籽不苦不澀、果肉飽滿彈牙又多汁，汁液又帶有濃郁的花香及荔枝香氣，而山梨縣收成的麝香葡萄，更是顆顆都會達到甜度18以上。JA全農（日本農業協同組合）山梨縣笛吹市的栽種指導員中川先生提到，山梨縣產出的麝香葡萄，會有重要的「梳果」步驟，把每串不好的葡萄剪除，讓果粒呈現倒三角形得排列，減少葡萄的顆粒數，可以確保果樹的營養達到每一顆麝香葡萄。且出口包裝前，會將每串最下面的一顆麝香葡萄摘下來測甜度，若是達到18以上的甜度標準，就可以確保整串的品質達標，且山梨縣的麝香葡萄採分層摘採，由於距離母樹越遠營養越充足，因此會從最外圍的麝香葡萄開始分批採收。日本麝香葡萄有嚴格分級制度，長久以來依據出產品質均有分級「特秀、赤秀、青秀、秀」共4種等級，以特秀為最高評價，秀則為基本水準，特秀、赤秀外型辨識上果串外型呈現長橢圓型，而在青秀、秀外型處於市場常見的果串近似倒三角的外型，產地會在麝香葡萄外盒蓋上相對應的章，確保品質統一，一般品則以市場常見的350公克一盒裝，因價格親民，是超市消費主力商品。去年日本麝香葡萄因較少受到氣候影響，產量豐碩，但出口銷售受國際進貨影響，價格調動幅度大，也引起了台灣民眾的關注，今年日本受到極端的氣候影響，產量及品質起伏較大，出貨量也因而受限，但市場價格恢復平穩。家樂福去年販售麝香葡萄創下通路最高50噸銷量後，今年預計9至11月進貨15萬盒約53噸以上，並且在8月中旬就開始陸續上架來自「日本麝香葡萄」（產地山梨縣、長野縣與熊本縣）每盒350g、特價539元（隨市場價調整），甜度皆達17度以上。日本葡萄除麝香以外尚有許多知名品種，像是貓眼葡萄、長野紫、妃紅媞、胭脂等，但總體產量不及麝香，加上果體嬌貴不耐運輸，多數僅在日本國內銷售，台灣進口數量只佔總產量的一成。其中與麝香葡萄同樣有高知名度的「貓眼葡萄」，果肉具有濃郁的甜味與酸度，但是口感依舊清爽，果實顆粒雖然很大，但是果肉依舊很飽滿，果粒大小甚至比新台幣50元還要大，另一特色比較一般葡萄因纖維太粗緊黏住皮，但貓眼葡萄只需手指輕推就能果肉分離，在等級上同麝香葡萄品質皆分為「秀、優、良等級」。現在想要品嚐貓眼葡萄不用特別飛一趟日本！家樂福今年特別主攻進口水果市場，加上適逢中秋節民眾有送禮需求時機，限時、限量推出「日本頂級貓眼葡萄禮盒」，每盒600克以上、特價999元，全台量販門市開賣中。