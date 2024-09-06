摩羯颱風也威脅越南！北部4機場將關閉　下龍灣旅遊行程恐受阻

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▲由於摩羯颱風也將影響下龍灣、蘭哈灣等旅遊勝地，不少旅行業者已著手調整甚至取消本週末的相關行程。（圖／翻攝自越南快訊網）

▲越南氣象單位預計的摩羯颱風路徑，恐將於週六在廣寧省、寧平省之間登陸。（圖／翻攝自越南中央水文氣象預報中心網站）

強颱「摩羯」預計將於今（6日）傍晚到半夜，在中國海南文昌至廣東徐聞一帶沿海登陸，香港、中國華南地區如臨大敵，各種防範措施已出爐。不過不只中國，同樣位於摩羯颱風路徑上的越南也嚴陣以待，總理范明正已簽署緊急應變書，同時北部4座機場將於7日關閉。綜合越媒報導，摩羯颱風在掃過中國南部後，預計將前往越南，影響包含河內以及聯合國教科文組織世界遺產-下龍灣（Ha Long Bay）在內的北部、中北部地區。越南總理范明正簽署一份正式通知，要求越南中部及北部各省，加快應對摩羯颱風的腳步。報導提到，大多數提供本週末前往下龍灣行程的旅行社，已通知客戶取消或更改。出於安全考量，下龍灣和蘭哈灣（Lan Ha Bay）的遊輪營運商已開始向遊客退還押金，估計至少450名遊客受到影響。此外，越南航空部門也宣布，7日將暫時關閉北部4座機場，包括河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）、廣寧雲屯國際機場（Van Don International Airport）、海防吉碑國際機場（Cat Bi International Airport）、清化壽春機場（Tho Xuan airport），但各自關閉的時間不太一樣。報導指出，雲屯機場將從凌晨4點至下午4點暫停服務；吉碑機場是上午5點至下午4點；河內內排國際機場則將於上午10點至晚上7點關閉；壽春機場暫停服務的時間則是當天凌晨12點至晚上10點。