2縣市雨勢大！摩羯成「今年最強颱風」　吳德榮揭下週雙颱可能性

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▲摩羯颱風已成為今年最強颱風，今日暴風圈將掃過海南島、廣東南部，明日再侵襲廣西；第12號輕颱「麗琵」將變性為溫帶氣旋，未曾影響任何陸地，為短命颱。（圖／中央氣象署）

▲因摩羯颱風外圍的沉降作用，今日西半部晴朗偏熱，最高氣溫達37、38度。 （圖／記者葉政勳攝）

第11號強颱「摩羯」已經成為今年最強颱風，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮透露，摩羯今日暴風圈將掃過海南島、廣東南部，明日再侵襲廣西，皆構成嚴重威脅。至於下週雙颱共舞可能性，吳德榮表示由於大氣環境複雜，擾動變數多，仍應持續觀察。今日因摩羯颱風外圍水氣續增，東半部及南部有局部陣雨，台東、恆春半島雨勢較大，午後中南部近山區有對流發展，西半部晴朗偏熱，最高氣溫達37、38度。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，今日凌晨2時，摩羯颱風近中心平均風速55米／秒，已成為今年最強颱風，今日暴風圈將掃過海南島、廣東南部，明日再侵襲廣西，皆構成嚴重威脅，對台灣無影響。而第12號輕颱「麗琵」在日本東方遠海，向東北進行，將變性為溫帶氣旋，未曾影響任何陸地，為短命颱。那麼下週是否雙颱共舞？吳德榮表示，最新歐洲模式(ECMWF左圖)模擬顯示，下週二20時在台灣附近的擾動結構鬆散，以低壓環流的機率較高，關島附近的擾動則有較佳的條件，發展為颱風的機率高；美國模式所模擬的位置、強度則不盡相同。其未來的動向，由於大氣環境複雜，歐、美模式模擬亦不相同，且持續調整中，仍需繼續觀察。今日清晨恆春半島已有明顯降雨；截至4時52分，各地區平地最低氣溫約在23至25度。今日各地區氣溫為北部25至38度，中部24至37度，南部24至36度，東部23至35度。根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日摩羯颱風外圍水氣續增，東半部及南部有局部陣雨，台東、恆春半島雨勢較大，午後中南部近山區有對流發展，影響鄰近平地，注意大雷雨的發生。因摩羯颱風外圍的沉降作用，西半部晴朗偏熱，最高氣溫達37、38度。至於未來天氣，最新模式模擬顯示，明日、週日台灣附近水氣多，雲量略增，西半部仍偏熱，各地區偶有局部短暫降雨的機率，午後局部對流發展，有大雷雨發生的機率。下週一、二低壓環流通過，有局部短暫陣雨的機率，午後對流增強，有大雷雨發生。下週三、四台灣附近水氣多，大氣不穩定，仍為易降雨的環境，但模擬資料調整中，需要持續觀察。