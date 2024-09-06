楊博涵、劉廣珩爆冷擊敗麟洋配一戰成名！首度合拍就拿國際賽亞軍

帕運桌球／陳柏諺拿下銀牌好風光！中華隊累積3銀2銅期待金牌開張

記者吳政紘/綜合報導

▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺奪下銀牌，在這次帕運，桌球隊大豐收。（圖／體育署提供）
▲巴黎帕運桌球男單陳柏諺奪下銀牌，在這次帕運，桌球隊大豐收。（圖／體育署提供）
陳柏諺奪銀！2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會桌球男子單打TT11級金牌戰，中華隊桌球好手陳柏諺今（6）日以1：3不敵好手金基泰，最後奪下銀牌，也是本屆桌球項目第4面獎牌。目前中華隊在本屆帕運拿下3銀2銅，其中桌球代表隊包辦4面獎牌，而且是全員奪牌，成為最大獎牌庫。17歲的陳柏諺第一次參加帕運就奪牌，可說是中華隊秘密武器，他先是在8強擊敗里約帕運金牌得主、比利時好手Florian Van Acker、又在4強戰擊敗倫敦帕運金牌得主、匈牙利Peter Palos，順利闖進金牌戰，為台灣又拿下一面獎牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
17歲陳柏諺成功奪牌　中華隊秘密武器

中華隊本屆由跆拳道好手蕭翔文率先踢下銅牌，接下來桌球女雙田曉雯與林姿妤奪銀，單打方面，桌球女將田曉雯收下銅牌，老將程銘志進帳銀牌，如今在桌球項目壓軸登場的17歲新星陳柏諺再鍍銀，中華隊至今累積3銀2銅。

陳柏諺今天在金牌戰面對韓國選手金基泰，雖然首局強勢以11:3搶下，然而第2局雙方打得激烈，陳柏諺化解掉5個局點後，還是以13:15落敗，接下來他分別以7：11、9：11輸掉比賽，無緣勇奪代表團本屆帕運首金，以銀牌作收。

陳柏諺賽後接受媒體聯訪時透露，感覺自己打得還可以，尤其第1局蠻放開的，不過可能有點過於緊張，導致第2局開始前右小腿出現抽筋狀況，影響到整體發揮，他表示：「我覺得蠻可惜的，希望還有機會再踏上這個舞台，然後下次可以拿回來（金牌）。」

▲17歲桌球新星陳柏諺是2024帕運台灣最年輕的選手。（圖／翻攝中華文化總會臉書）
▲17歲桌球新星陳柏諺是2024帕運台灣最年輕的選手。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

帕運／超猛大滿貫！中華桌球隊全奪牌　菜鳥陳柏諺勝金牌名將晉級

巴黎帕運開幕式全紀錄！中華隊微笑進場　劉雅婷，陳柏諺任掌旗官

巴黎帕運開幕典禮　田徑名將劉雅婷、桌球好手陳柏諺任我國掌旗官

「力量舉重 帕運 2024」登Google Doodle！健力規則、直播一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生