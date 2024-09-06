帕運桌球／陳柏諺拿下銀牌好風光！中華隊累積3銀2銅期待金牌開張

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▲17歲桌球新星陳柏諺是2024帕運台灣最年輕的選手。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

陳柏諺奪銀！2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會桌球男子單打TT11級金牌戰，中華隊陳柏諺今天在金牌戰面對韓國選手金基泰，雖然首局強勢以11:3搶下，然而第2局雙方打得激烈，陳柏諺化解掉5個局點後，還是以13:15落敗，接下來他分別以7：11、9：11輸掉比賽，無緣勇奪代表團本屆帕運首金，以銀牌作收。