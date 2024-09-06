帕運桌球／陳柏諺拿下銀牌好風光！中華隊累積3銀2銅期待金牌開張

陳柏諺奪銀！2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會桌球男子單打TT11級金牌戰，中華隊桌球好手陳柏諺今（6）日以1：3不敵好手金基泰，最後奪下銀牌，也是本屆桌球項目第4面獎牌。目前中華隊在本屆帕運拿下3銀2銅，其中桌球代表隊包辦4面獎牌，而且是全員奪牌，成為最大獎牌庫。17歲的陳柏諺第一次參加帕運就奪牌，可說是中華隊秘密武器，他先是在8強擊敗里約帕運金牌得主、比利時好手Florian Van Acker、又在4強戰擊敗倫敦帕運金牌得主、匈牙利Peter Palos，順利闖進金牌戰，為台灣又拿下一面獎牌。
17歲陳柏諺成功奪牌 中華隊秘密武器
中華隊本屆由跆拳道好手蕭翔文率先踢下銅牌，接下來桌球女雙田曉雯與林姿妤奪銀，單打方面，桌球女將田曉雯收下銅牌，老將程銘志進帳銀牌，如今在桌球項目壓軸登場的17歲新星陳柏諺再鍍銀，中華隊至今累積3銀2銅。
陳柏諺今天在金牌戰面對韓國選手金基泰，雖然首局強勢以11:3搶下，然而第2局雙方打得激烈，陳柏諺化解掉5個局點後，還是以13:15落敗，接下來他分別以7：11、9：11輸掉比賽，無緣勇奪代表團本屆帕運首金，以銀牌作收。
陳柏諺賽後接受媒體聯訪時透露，感覺自己打得還可以，尤其第1局蠻放開的，不過可能有點過於緊張，導致第2局開始前右小腿出現抽筋狀況，影響到整體發揮，他表示：「我覺得蠻可惜的，希望還有機會再踏上這個舞台，然後下次可以拿回來（金牌）。」
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中華隊本屆由跆拳道好手蕭翔文率先踢下銅牌，接下來桌球女雙田曉雯與林姿妤奪銀，單打方面，桌球女將田曉雯收下銅牌，老將程銘志進帳銀牌，如今在桌球項目壓軸登場的17歲新星陳柏諺再鍍銀，中華隊至今累積3銀2銅。
陳柏諺今天在金牌戰面對韓國選手金基泰，雖然首局強勢以11:3搶下，然而第2局雙方打得激烈，陳柏諺化解掉5個局點後，還是以13:15落敗，接下來他分別以7：11、9：11輸掉比賽，無緣勇奪代表團本屆帕運首金，以銀牌作收。
陳柏諺賽後接受媒體聯訪時透露，感覺自己打得還可以，尤其第1局蠻放開的，不過可能有點過於緊張，導致第2局開始前右小腿出現抽筋狀況，影響到整體發揮，他表示：「我覺得蠻可惜的，希望還有機會再踏上這個舞台，然後下次可以拿回來（金牌）。」