「柯文哲與辜仲諒同一天翻船」！周玉蔻猛讚司法：這就是台灣價值

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▲柯文哲（白衣）遭北院裁定羈押禁見，昨日被移送到台北土城看守所。（圖／記者李政龍攝）

▲辜仲諒纏訟多年的紅火案三審無罪，被控背信及特別背信部分，昨天遭最高法院撤回更審。（圖／記者葉政勳攝）

前台北市長柯文哲涉京華城貪污案，昨（5）日遭北院裁定羈押禁見，柯文哲傍晚就被上銬，移送到台北土城看守所。另外，中信金控前副董事長辜仲諒捲入的紅火案，纏訟至今18年，昨日也有最新進展。兩大消息曝光後，資深媒體人周玉蔻今日一早興奮發文，認為這是司法給二人的一百記耳光：「這就是台灣的價值。有權有錢的人請謹記在心、恪守分寸。胡作非為、狂飆無度，跑不掉法律的制裁」。周玉蔻今日一早就在臉書發文，談道「柯文哲與辜仲諒同一天翻船的意義」，周玉蔻表示，昨日台灣司法界發生了兩件令正義悸動的大事，「有權有錢好辦事的司法惡名終於可望見青天」。周玉蔻說，第一件大事就是柯文哲涉貪污圖利罪，昨天遭羈押禁見關進土城；第二則是辜仲諒的紅火案，三審無罪被控背信及特別背信部分，昨天遭最高法院撤回更審。周玉蔻痛批二人：「一個玩弄權術民粹、戲耍人性、謊言詐騙污染台灣政治文化。一個財大氣粗、偽證貪婪、行賄妄為，血殺毁壞台灣政商關係，印記著台灣金融界敗類的記錄！都是惡名昭彰！」周玉蔻開嗆柯文哲，「仗著民眾黨的8席立委，騎恃暴走、上下其手、游走藍綠，無是無非！」同時也砲轟辜仲諒，「不甘寂寞、不自量力，三審無罪後，高調宣稱重返榮耀、再霸金融、13 14億砸鈔票吞下新光金控，好不囂張！」周玉蔻認為，如今的司法制裁，給了柯文哲、辜仲諒一百記耳光，「這就是台灣的價值。有權有錢的人請𧫴記在心、恪守分寸。胡作非為、狂飆無度，跑不掉法律的制裁！柯文哲小草再多，也躲不過疾風！辜仲諒朝中有人，呼呼然一廂情願！」周玉蔻的貼文曝光後，支持者看了也紛紛認同留言，「寶島天光乍現」、「蔻姐說得好精闢且實在，喜歡」、「不是不報，只是時候未到，希望那些被他霸凌過的人，看到這一幕心裡可以舒坦一點」、「正義之聲躍然紙上」、「天祐台灣！仗義執言，公道再起」、「柯文哲成了壓垮小草的第一隻駱駝」。