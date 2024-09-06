柯文哲羈押最大關鍵！遭檢搜索拒開門1小時　手機疑刪除對話紀錄

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柯文哲涉京華城弊案，5日遭北院裁定羈押禁見，據裁定書指出，柯文哲與議員應曉薇便當會後，即積極介入京華城案，即便部屬多次提醒該案違法，柯仍執意簽章放行，另外，檢方也提供3大關鍵證據，分別是2021年北市議員諮詢資料、便當會細節、公文親簽核章等，加上柯的妻兒帳戶，確實出現不明資金，最後，檢調8月搜索柯文哲住家，柯文哲卻拒不開門近1小時，之後檢視其手機，發現疑似有刪除對話紀錄，北院認為此舉疑滅證，最終成為裁定收押關鍵。據了解，2020年3月間，柯文哲與應曉薇便當會後，即積極介入京華城案，無視部屬註記可能違法而親自核章。北院認為，柯任職台北市市長，對於必須親簽決行的公文，用印前本就應詳閱內容，且其手機對話截圖，也顯示柯對自己掌握的帳戶彼此間的金流都清楚，打臉其所述的「不知道」說詞。另外，柯文哲於涉犯圖利罪嫌後，仍與威京集團主席沈慶京會面，並於陶朱隱園唱歌，完全不避嫌，也確實有不明來源金流分別匯入柯的妻、兒帳戶。另外，8月30日，檢察官帶隊搜索柯文哲住家，但柯卻拒不開門，妨礙公務將近1小時之久，檢方扣押柯文哲的手機後，發現有刪除對話紀錄的痕跡，足認柯文哲在此期間有湮滅證據之虞。北院審視檢方提出的證據，認為恐有勾串及滅證之虞，因此裁定聲押禁見。