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C羅打進生涯「900球」史上第一人！激情痛哭　放話：目標是1000球

記者黃建霖/綜合報導

▲「C羅」Cristiano Ronaldo打進職業生涯第900球，幫助葡萄牙在歐洲足總國家聯賽A聯賽第1小組首輪，於主場以2：1擊敗克羅埃西亞，拿下首勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲「C羅」Cristiano Ronaldo打進職業生涯第900球，幫助葡萄牙在歐洲足總國家聯賽A聯賽第1小組首輪，於主場以2：1擊敗克羅埃西亞，拿下首勝。（圖／美聯社／達志影像）
「C羅」Cristiano Ronaldo又一次讓他與葡萄牙的名字變得更傳奇，在歐洲足總國家聯賽A聯賽第1小組首輪，葡萄牙主場以2：1擊敗克羅埃西亞，拿下首勝。此役C羅打進職業生涯第900球，進球後激情跪地痛哭，是史上第一位達此成就的球員，39歲的他並不滿足於此，直言還想挑戰「生涯1000顆進球」的紀錄。

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不老C羅持續創造偉業　生涯900球入網

C羅此役的進球幫助葡萄牙以2：0領先，球入網那一刻，這位明星前鋒激動慶祝，跪在角旗旁，淚流滿面。其職業生涯保持驚人的長壽，距離他打進職業生涯第一顆進球，已經過了21年了。2002年10月7日，年僅17歲8個月又3天的他在葡萄牙體育以3：0擊敗莫雷倫斯的比賽中攻進2球。

C羅解鎖生涯900球里程碑，是史上第一位達此成就的球員，其在國家隊打進131球，同樣是足壇歷史最多。根據媒體數據統計，C羅是歐洲足球史上第一位在39歲還能打進至少3顆國家隊進球的球員。

史上第一射手？C羅的競爭對手有誰？

雖然男子足球的進球數統計相當混亂，關於紀錄也眾說紛元，不過C羅在其第二次效力於曼聯期間就已經盡了超過了800顆進球了。根據《OPTA》的數據，C羅在艾納斯打進68球，在尤文圖斯打進101球，在曼聯打進145球，在葡萄牙國家隊打進131球，在皇家馬德里打進450球，在葡萄牙體育打進5球，總計900球。

巴西傳奇球星比利（Pele）和羅馬里奧（Romário de Souza Faria）分別聲稱各自攻進了超過1000顆進球，但如果剔除友誼賽，這些數字會下降到700多個。一般認為比利在正式比賽打進了778球，而羅馬里奧則打進了785球。

而C羅長期的競爭對手梅西（Lionel Messi）迄今為止已打進867個職業進球。足壇史上最佳射手如今也是「梅羅爭霸」的一部分了。

不滿足於900球　C羅還想達成生涯千球目標

C羅如今已來到生涯尾聲，他早已離開歐洲五大聯賽，競技水平也遭到外界質疑，時間已不站在他這邊，但這位老將仍有懷抱著雄心，他決定挑戰職業生涯1000球這一令人難以置信的數字。

「我想達到1000球目標，」C羅在YouTube頻道上接受採訪時說道，「如果我沒有受傷，這對我來說是最重要的，我想要達到此成就。我進的所有進球，他們都有影片為證。」


 

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