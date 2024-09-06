柯文哲遭羈押禁見！智庫分析民眾黨生存前景：承諾因醜聞而空洞化

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院5日二度召開羈押庭，結果呈現大逆轉，由前次無保請回變為羈押禁見，後續攻防還有得瞧。不過對於台灣第三勢力、主打超越藍綠的政黨面臨危機，不只多家外媒都有報導，國外智庫學者也分析這一連串事件對民眾黨的打擊，以及民眾黨的生存前景。
總部位於美國的智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations），其專門研究美中關係、美台關係、中國外交政策、兩岸關係的亞洲研究員薩克斯（David Sacks）發表專文，指出柯文哲雖然在今年年初的總統大選落敗，但人們普遍看好民眾黨的未來發展，柯文哲將自己的政黨描繪成務實解決台灣問題的政黨，這與受制於特殊利益、意識形態缺乏靈活性的民進黨及國民黨形成鮮明對比，從而獲得不少支持，也在年輕族群中建立了支持基礎，再度問鼎下一次大選幾乎是意料中的事。
然而，過去幾個月，民眾黨的支持度持續下滑，甚至在醜聞完全曝光、如雪球般越滾越大前就已經開始，而執政的民進黨地位卻在提升，現在又遭受涉及貪污圖利的重大打擊。薩克斯認為，民眾黨可能很快就會面臨生存危機，因為與其他2大政黨不同，民眾黨無法呼籲其支持者，將這些問題都放在一邊，畢竟柯的賣點之一，就是民眾黨是一個非意識形態政黨，可以實現廉潔治理，但事實證明這些承諾是空洞的。
薩克斯並引述知名台灣政治專家巴托（Nathan Batto）的看法，當民進黨籍的前總統陳水扁，在任期結束時被指控腐敗時，他們的支持者仍然忠誠，因為民進黨被視為台灣民族主義的捍衛者；但若民眾黨因貪腐而蒙上污點，他們的支持者就沒有任何類似的理由來保持忠誠。
薩克斯並指出，雖然現在提民眾黨會不會消失，為時尚早，但面對支持率下降，後續是轉向國民黨還是民進黨，也是問題所在。民眾黨雖是立法院少數，但掌握關鍵的8席，在不少議題上都偏向與國民黨合作，未來民眾黨籍的立委可能會繼續這條路線，在關鍵問題上與國民黨保持一致，並希望到下一次選舉時，大多數選民會忘記這些醜聞。
薩克斯也提到，如果民進黨被認為是這一連串調查背後的藏鏡人，試圖消滅民眾黨，那麼即使雙方利益一致，其議員也不太可能與執政黨合作，這將使賴清德的執政難度增加；不過也不排除當中有些人，因為認為民眾黨進入倒數，而願意轉為與民進黨合作，目前還有太多不確定因素，無法確定民眾黨面臨的麻煩，確切將如何影響台灣國內政治。
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然而，過去幾個月，民眾黨的支持度持續下滑，甚至在醜聞完全曝光、如雪球般越滾越大前就已經開始，而執政的民進黨地位卻在提升，現在又遭受涉及貪污圖利的重大打擊。薩克斯認為，民眾黨可能很快就會面臨生存危機，因為與其他2大政黨不同，民眾黨無法呼籲其支持者，將這些問題都放在一邊，畢竟柯的賣點之一，就是民眾黨是一個非意識形態政黨，可以實現廉潔治理，但事實證明這些承諾是空洞的。
薩克斯並引述知名台灣政治專家巴托（Nathan Batto）的看法，當民進黨籍的前總統陳水扁，在任期結束時被指控腐敗時，他們的支持者仍然忠誠，因為民進黨被視為台灣民族主義的捍衛者；但若民眾黨因貪腐而蒙上污點，他們的支持者就沒有任何類似的理由來保持忠誠。
薩克斯並指出，雖然現在提民眾黨會不會消失，為時尚早，但面對支持率下降，後續是轉向國民黨還是民進黨，也是問題所在。民眾黨雖是立法院少數，但掌握關鍵的8席，在不少議題上都偏向與國民黨合作，未來民眾黨籍的立委可能會繼續這條路線，在關鍵問題上與國民黨保持一致，並希望到下一次選舉時，大多數選民會忘記這些醜聞。
薩克斯也提到，如果民進黨被認為是這一連串調查背後的藏鏡人，試圖消滅民眾黨，那麼即使雙方利益一致，其議員也不太可能與執政黨合作，這將使賴清德的執政難度增加；不過也不排除當中有些人，因為認為民眾黨進入倒數，而願意轉為與民進黨合作，目前還有太多不確定因素，無法確定民眾黨面臨的麻煩，確切將如何影響台灣國內政治。
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