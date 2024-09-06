蘋果新機拉貨動能強！大立光8月創單月新高　公司：9月動能下滑

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光學鏡頭廠同樣也是蘋果供應鏈的大立光8月營收表現亮眼！公司昨（5）日公布，8月合併營收為新台幣70.18億元，創歷史單月新高，反映蘋果出iPhone16系列新機鋪貨旺季、與部分非蘋客戶提前拉貨。不過，大立光也坦言，9月拉貨動能恐怕會較8月下滑。而累計前八月營收為新台幣347.42億元，年增36.8%。大立光公布8月營收70.18億元，創單月新高，月增29%、年增54.25%，大立光表示，營收表現主要受惠客戶拉貨動能較好，但因為提前拉貨，預計9月拉貨動能較8月下滑。大立光8月營收產品組合來看，20MP以上產品占10-20%，10MP占60-70%，8MP占0-10%，其餘占20-30%。在先前在第二季法說會上，執行長林恩平表示，受惠客戶的新機拉貨動能，預估8月營收持續月增，但9月則還不確定，針對品牌商的回饋，對後續市場狀況持保守態。潛望式鏡頭等的高階手機鏡頭下放到客戶中階產品上，若是拉貨多，對大立光就會有幫助。下半年大立光的產能利用率朝逐漸改善方向，對生產的良率也朝儘量改善努力。至於新廠部分，大立光表示，目前規劃不變，去年第四季完工的廠，今年第三季陸續移進設備，第四季全稼動。下一個廠則要明年第三季才會好，並且該廠土地面積大2倍多，但如何規劃產能，還要看客戶需求。