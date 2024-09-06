台北看守所3餐菜色曝！柯文哲早餐銀絲卷配奶茶　洗冷水澡沒冷氣

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▲柯文哲今日在台北看守所的早餐為銀絲卷配奶茶，未來幾天的三餐菜色也跟著曝光。（圖／翻攝自台北看守所網站）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，昨（5）日遭羈押禁見，約在下午5時50分被押上囚車送往台北看守所，當天晚上入住3人舍房，接下來恐怕得面臨每日洗冷水澡、無冷氣吹的生活。從北所9月菜單可見，柯文哲今日早餐為銀絲卷配奶茶，未來幾天的三餐菜色也跟著曝光，引起一陣熱議。柯文哲昨日前往台北看守所，北所已先行替他打包飯盒，晚餐菜色為香滷豬腳、紅燒魚丸、時令蔬菜、小魚味噌湯。北所安排3人房給柯文哲，舍房內沒有冷氣，且因熱水供應有管制，恐怕得每天洗冷水澡。根據北所公布的9月菜單，柯文哲今日早餐為銀絲卷及奶茶，午餐為黑胡椒豬肉、炸肉質魚及海帶芽蛋花湯，晚餐為紅燒牛肉、蔥燒培根、時令蔬菜及芹香貢丸湯。明日早餐則為高麗菜粥配鹹蛋，午餐為炸香腸、糖醋雞丁、時令蔬菜及黑糖紅茶，晚餐為蔥燒豬肉、關東煮及小魚味噌湯。資深媒體人黃揚明就直言，柯文哲進看守所需全身脫光檢查身體，「人生的最大挫折，已經落在他的面前。」但北所強調，柯文哲若羈押期間身體不適，會協助安排看診，與案件其他被告分住不同舍房，將嚴格遵守相關規定，公平執行每一位被告羈押的處遇。柯文哲8月30日遭搜索約談、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地方法院召開二次羈押庭，認為柯文哲明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，仍執意為之，致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元，涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，最終裁定柯文哲羈押禁見，可抗告。