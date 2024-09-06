世界盃資格賽／中國0:7慘輸日本創史上最慘一役　球迷怒罵：國恥

2026年世界盃亞洲區資格賽第三輪C組賽事，中國男足昨（5）日以0:7慘敗日本，創下中國男足史上最慘一役。中國男足陣中雖然有來自巴西的歸化球員阿蘭（Alan Carvalho）、費南多（Fernandinho），但碰上日本隊「超強軍團」仍落敗。中國男足全場只有1次射門，控球率23％，慘遭對方踢進7球，創下中國在世界盃資格賽史上最慘一役。而中國的表現，也讓前國腳范志毅感慨：「這比賽對面球進得太容易了，要不是這裡離得遠，看得我真的想跳進黃浦江了。我們可以接受你輸給日本，但是讓對面進得那麼容易，真的太差了。」球迷也怒罵「國足就是國恥」、「趕緊解散」、「如果不去，最多判0：3負，還能省下不少差旅費」等。
中國足球每況愈下 慘被日本踢爆
中國男足外籍總教練伊萬科維奇（Branko Ivankovic）表示，「日本隊不光是一支亞洲強隊，也是世界強隊，賽前我們專門針對防守做了準備訓練，但比賽中有太多失球，還有一些是不該丟的球。」
日本隊由森保一監督領軍，上次世界盃，他就上演過不少「神調度」，這場也是展現日本足球的實力，日本先發陣容由上田綺世、久保建英、三笘薫等三人「旅歐菁英」出擊，上半場12分鐘，遠藤航就以頭錘破網。之後三笘薫又追加分數。上半場日本就攻進2球。
沒想到下半場中國隊已經放棄，南野拓實2次射門得手，伊東純也、前田大然加上久保建英連番射門都讓中國隊球門門戶大開，最終日本以7分差狂勝。
中國隊輸到脫褲，賽後主帥伊萬科維奇表示，對於國足來説，接下來還有9場比賽，他會和隊員一起認真分析總結這場比賽，加強備賽。同時之後還有聯賽、亞冠，需要利用空檔進行盡量周全的準備。
前中國國腳前國腳范志毅感慨：「這比賽對面球進得太容易了，要不是這裡離得遠，看得我真的想跳進黃浦江了。我們可以接受你輸給日本，但是讓對面進得那麼容易，真的太差了。」
中國網友也有不少激動言論，認為「國足就是國恥」、「趕緊解散」、「如果不去，最多判0：3負，還能省下不少差旅費」、「跪在那裡讓人虐殺，連一點血性都沒有」等。
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中國男足外籍總教練伊萬科維奇（Branko Ivankovic）表示，「日本隊不光是一支亞洲強隊，也是世界強隊，賽前我們專門針對防守做了準備訓練，但比賽中有太多失球，還有一些是不該丟的球。」
日本隊由森保一監督領軍，上次世界盃，他就上演過不少「神調度」，這場也是展現日本足球的實力，日本先發陣容由上田綺世、久保建英、三笘薫等三人「旅歐菁英」出擊，上半場12分鐘，遠藤航就以頭錘破網。之後三笘薫又追加分數。上半場日本就攻進2球。
沒想到下半場中國隊已經放棄，南野拓實2次射門得手，伊東純也、前田大然加上久保建英連番射門都讓中國隊球門門戶大開，最終日本以7分差狂勝。
中國隊輸到脫褲，賽後主帥伊萬科維奇表示，對於國足來説，接下來還有9場比賽，他會和隊員一起認真分析總結這場比賽，加強備賽。同時之後還有聯賽、亞冠，需要利用空檔進行盡量周全的準備。
前中國國腳前國腳范志毅感慨：「這比賽對面球進得太容易了，要不是這裡離得遠，看得我真的想跳進黃浦江了。我們可以接受你輸給日本，但是讓對面進得那麼容易，真的太差了。」
中國網友也有不少激動言論，認為「國足就是國恥」、「趕緊解散」、「如果不去，最多判0：3負，還能省下不少差旅費」、「跪在那裡讓人虐殺，連一點血性都沒有」等。