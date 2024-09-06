世界盃資格賽／中國0:7慘輸日本創史上最慘一役　球迷怒罵：國恥

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▲中國男足陣中雖然有來自巴西的歸化球員阿蘭（Alan Carvalho）、費南多（Fernandinho），但碰上日本隊「超強軍團」仍落敗。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃亞洲區資格賽第三輪C組賽事，中國男足昨（5）日以0:7慘敗日本，創下中國男足史上最慘一役。中國男足陣中雖然有來自巴西的歸化球員阿蘭（Alan Carvalho）、費南多（Fernandinho），但碰上日本隊「超強軍團」仍落敗。日本隊由森保一監督領軍，上次世界盃，他就上演過不少「神調度」，這場也是展現日本足球的實力，日本先發陣容由上田綺世、久保建英、三笘薫等三人「旅歐菁英」出擊，上半場12分鐘，遠藤航就以頭錘破網。之後三笘薫又追加分數。上半場日本就攻進2球。中國隊輸到脫褲，賽後主帥伊萬科維奇表示，對於國足來説，接下來還有9場比賽，他會和隊員一起認真分析總結這場比賽，加強備賽。同時之後還有聯賽、亞冠，需要利用空檔進行盡量周全的準備。前中國國腳