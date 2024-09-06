京華城弊案延燒！威京集團沈慶京遭羈押看守所　傳身體不適送醫　

我是廣告 請繼續往下閱讀

近日，京華城弊案延燒，威京集團主席沈慶京，因涉嫌行賄台北市議員應曉薇，要求協助關說、施壓市政府，放寬京華城案的容積率，雙雙遭檢方聲押獲准，均已被送往看守所。昨（5日）中午，傳出沈慶京身體不適，緊急送醫治療。對此，北所也證實此事，表示沈慶京經醫師評估後，有外出就醫需求，但已於5日下午戒護回所，病情屬個資不便透露。據了解，威京集團旗下的京華城公司，多次申請提高改建容積率，但市府都發局官員認為於法不合，遲遲無法通過。威京集團沈慶京遂找上市議員應曉薇，疑似透過行賄方式，應曉薇再充當中間人，與柯文哲的「便當會」之後，京華城案順利送都委會審議，甚至以自創的獎勵項目，比照《都更條例》將容積率提高。上月，檢調指揮廉政署發動搜索，約談應曉薇、沈慶京到案說明，訊後認為2人涉嫌重大，向法院聲押獲准。昨天中午左右，傳出在看守所的沈慶京身體不適，被送醫治療，當天下午，沈慶京律師也到北檢提出抗告。