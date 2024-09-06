柯文哲遭押首日！律師鄭深元現身台北看守所　面對媒體低調未多談

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柯文哲捲京華城弊案，繼上次無保請回後，檢方提出抗告，5日下午，北院2度召開羈押庭，裁定羈押禁見，柯文哲被送上囚車轉至台北看守所。柯的律師鄭深元、於羈押庭結束後走出北院，神情嚴肅不發一語，面對媒體詢問是否抗告？鄭深元僅點頭示意，隨即快步離去。今（6日）上午8時許，律師鄭深元現身看守所，疑似是為了抗告做準備，但面對媒體追問，他低調不願多談，僅表示先跟柯律見之後再作打算，隨即快步進到看守所內。據了解，8月30日，柯文哲遭檢調搜索約談，聲押後2日北院裁定無保請回，但北檢隨即提出抗告，本月5日下午2點，北院再度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。而本檢此次聲押成功的理由，包含提出3大關鍵證據，分別是2021年北市議員諮詢資料、便當會細節、公文親簽核章。過去，威京集團旗下的京華城公司，多次申請提高改建容積率，但市府都發局官員認為於法不合，遲遲無法通過。威京集團沈慶京遂找上市議員應曉薇，疑似透過行賄方式，應曉薇再充當中間人，與柯文哲的「便當會」之後，京華城案順利送都委會審議，甚至以自創的獎勵項目，比照《都更條例》將容積率提高。而檢方提出2021年北市議員諮詢資料、便當會細節、公文親簽核章，指出柯文哲卻在與應曉薇便當會後，無視部屬註記可能違法而親自核章，甚至指定副市長彭振聲追緊進度。北院認為，此案之被告、共犯、證人之陳述、相關卷證資料等足稽，顯示柯文哲涉入京華城案，且針對京華城超過560％容積率，無視違背法令仍執意為之，因此致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元。北院指出，就目前聲請書所述內容及偵查檢察官掌握的案情，雖形式上已符合貪汙治罪條例第6條圖利罪的要件，但柯文哲究竟僅是單純圖利京華城、沈慶京，又或是收受沈慶京賄賂，仍有待偵查檢察官依調查所獲之具體證據查明。北檢雖抗告成功並聲押柯文哲獲准，但之後若無法查出柯文哲有收賄的金流證據，起訴之後是否會被判有罪？將是最關鍵的一部分。