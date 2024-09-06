2024-25NBA新賽季開打在即！塞爾提克被看好連2年拿下東區第一

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▲NBA豪門波士頓塞爾提克總冠軍賽以4：1擊敗達拉斯獨行俠，奪得隊史第18座總冠軍，成為聯盟史上最多冠的球隊，並舉辦熱鬧冠軍遊行。（圖／美聯社／達志影像）

距離NBA新賽季開打在即，《ESPN》也預測下賽季東區的各隊排名，在休賽季補進Mikal Bridges組成維拉諾瓦大學4劍客的尼克，則是被看好能夠打出53勝29敗東區第二的戰績，補進Paul George的76人則是被預測能夠拿下53勝30敗東區第三，尼克和76人在休賽季動作頻頻，兩隊都透過自由市場大補強，下賽季的唯一目標就是要衝擊NBA總冠軍。根據《ESPN》的預測下賽季東區4到10名分別為，騎士、公鹿、魔術、溜馬、熱火、老鷹、公牛，上賽季在東區拿下第二名的溜馬，在夏天並未有太多補強動作，因此預測排名下滑至第7，而熱火、老鷹、公牛則是排在附加賽區，與上賽季相同。