子瑜Solo專輯今上架！主打歌「17秒陰森畫面」粉絲愣：像驚悚電影

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▲子瑜發布新專輯前昨日先舉行記者會，她身穿性感黑色禮服登場，驚豔眾人。（圖／JYP娛樂）

▲子瑜在新專輯中造型有明顯蛻變。（圖／子瑜 IG）

南韓女團TWICE台灣籍成員周子瑜出道9年首度單飛，第一張SOLO專輯《abouTZU》將在韓國時間今（6）日下午1點發行。昨日記者會上，子瑜身穿黑色低胸禮服亮相，和過往甜美可人的形象大相逕庭，展現不一樣的成熟樣貌讓粉絲又驚又喜。除此之外，子瑜先前曝光的主打歌曲〈Run Away〉17秒MV預告片也讓歌迷相當意外，暗黑氣氛宛如「驚悚電影」，令人期待。子瑜的第一張個人專輯《abouTZU》將於今日韓國時間13時、美東時間0時上架，其中收錄的6首歌曲，包含由JYP負責作詞的主打歌〈Run Away〉，以及找來BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉，還有由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，和子瑜自己首度參與作詞的韓文歌〈Fly〉。9月1日經紀公司率先曝光〈Run Away〉的MV預告片，畫面中子瑜身穿大紅色禮服，梳妝台的電燈詭異閃爍，還有一幕紅線纏手、眼睛被摀住的畫面，氣氛陰暗又懸疑，讓不少粉絲驚訝地說：「MV感覺很有故事性」、「很有驚悚電影的氛圍，如果是的話，子瑜就是我見過的最美麗的殺手」、「子瑜的歌聲美得令人難以忘懷」、「真正的視覺、聽覺雙重饗宴」。從陸續曝光的預告片中，也可看到子瑜穿著抹胸上衣熱舞的畫面，不難發現子瑜的大膽突破，新專輯讓許多歌迷相當期待。昨日記者會上，子瑜身穿黑色禮服亮相，她也說自己這次「想大膽地表達內心的各種情感」，所以專輯裡收錄了曲風較成熟性感的歌曲，25歲的她想跳脫一直以來的可愛「忙內」框架。由於子瑜是TWICE內第3個單飛的成員，她說自己也有向前輩志效和娜璉虛心請教，很感謝兩位姐姐都願意幫她解惑，讓她內心踏實不少。子瑜也難得敞開心扉的說：「這是我第一次發行獨立專輯，所以我感到非常滿意，一開始我很擔心和猶豫，但我想要回報粉絲的支持，所以鼓足了勇氣。」真情流露的話語讓不少粉絲都為之動容。另外，子瑜也被問到有沒有遇到什麼創作困境，她說其實用韓文作詞對她來講並不簡單，「我遇到不懂的單字就會會立刻去搜尋，一步一步地完成」，對於自己的作品，子瑜相當滿意。被問到如果收到歌詞版權費會如何運用時，子瑜也開心的說：「希望這首歌可以受到大家喜愛、帶給很多人感觸，以及讓很多人感到安慰就好了，如果版權費可以幫助更多人，那我覺得捐出去好像滿好的。」生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》