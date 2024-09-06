墾丁凱撒推泰式火鍋吃到飽！每人429元起＋主食　打卡送429元海鮮

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▲墾丁凱撒蓮花餐廳泰式火鍋每客429元+10%起，低消每人需另點一份主食，主食每道最低179元起，圖為較清爽的「泰式清湯鍋」。（圖／墾丁凱撒提供）

▲2024年9月10日至9月24日試營運期間，凡Google蓮花餐廳打卡評論，每桌加碼贈價值429元的珍味海鮮盤乙份。（圖／墾丁凱撒提供）

▲台北仁愛圓環有全新開幕的「粥起 粥底火鍋．熱炒」，有「干貝白粥底」、「菌菇粥底」、「厚白雞湯粥底」三種不同的鍋底選擇。（圖／「粥起 粥底火鍋．熱炒」提供）

▲「粥起 粥底火鍋．熱炒」主推個人套餐。（圖／「粥起 粥底火鍋．熱炒」提供）

▲「粥起 粥底火鍋．熱炒」主廚也以20餘年的廚藝功力，同步供應豐富的熱炒料理。（圖／「粥起 粥底火鍋．熱炒」提供）

墾丁凱撒大飯店融合傳統泰菜和餐酒館概念的蓮花餐廳，再推全新餐飲企劃「泰火」，打造墾丁地區唯一複合式泰式火鍋吃到飽。顧客選擇湯頭及主食，搭配蔬食自助吧、副食及霜淇淋無限享用。蓮花餐廳泰式火鍋每客429元+10%起，低消每人需另點一份主食，主食每道最低179元起。試營運期間，凡評論打卡，每桌加碼贈價值429元珍味海鮮盤乙份。蓮花餐廳此次以台灣人最愛的火鍋為題，將泰式香料和火鍋結合，提供高溫提振食慾、冬日暖身驅濕的新選擇。遵循泰國食譜作法，呈獻三款特色湯底，像是以香茅、南薑及檸檬葉為基底的「泰式清湯鍋」、被封為世界三大名湯且酸辣開胃的「經典冬陰功鍋」，或濃郁帶淡淡椰香的「濃香椰奶鍋」，且另附上九層塔、鋸齒香菜、越南香菜等香料組合而成的新鮮香草盤，能讓湯頭口感層次豐富。主食則嚴選在地食材，包含「國產豬梅花」、「台灣松阪豬」、「美國牛小排」、「美國板腱牛」、「日本帆立貝」、「船釣中卷」與「鮑魚」等多樣海陸選擇，每道單點最低179元起。而除了鍋物，晚餐時段另有酸辣海鮮沙拉、清蒸檸檬魚及金錢蝦餅等蓮花餐廳經典佳餚可供饕客單點，不論是雙人或是多人聚餐多樣美味組合搭配火鍋滋味無窮。，每份內含海草蝦、紐西蘭淡菜、鮑魚、帆立貝及船釣中卷等。另外，台北仁愛圓環則有全新開幕的「粥起 粥底火鍋．熱炒」，由廚齡二十餘年的主廚坐鎮，以獨門調配的三款特色香米粥為鍋底，搭配精選肉品、時蔬，提供被譽為「天下最鮮火鍋」的「順德粥底火鍋」，還有許多拿手熱炒料理。使用香米製成的「粥底火鍋」，起源自廣東順德，不使用高湯做為湯底，改將海鮮、肉片等配料以滾燙的米粥涮煮，米湯可以保留食材的鮮甜又能突顯滋味，還帶有天然米香，全新開幕的「粥起 粥底火鍋．熱炒」，其火鍋靈魂的「白花粥底」是嚴選黏性較低、具有獨特香氣的泰國香米製成，經細火慢熬4小時再加上雞高湯，以及蓮子、枸杞、甘草、嫩薑等，依此粥底再延伸出「干貝白粥底」、「菌菇粥底」、「厚白雞湯粥底」三種不同的鍋底選擇。招牌款的「干貝白粥底」，添加了昆布、干貝絲，鮮中帶甜、口齒生津，搭配肉品、海鮮、丸餃鍋料都適合。「粥起 粥底火鍋．熱炒」採用個人套餐型態，每套490元。套餐中可選基本款的「干貝白粥底」，亦可加價升級「菌菇粥底」或「厚白雞湯粥底」，均貼心提供「免費續粥」服務。每份套餐並搭配「特選培根牛、特選牛胸腹肉、特選梅花豬、無骨雞腿肉」等精選肉品，或可加價升級「溫體牛佐生蛋黃」5選1，以及「高麗菜、玉米筍、水果玉米、青江菜、金針菇、水蓮」等蔬菜6選1，還有「百頁豆腐、芋頭貢丸、三記魚餃、腐竹、老油條與響鈴卷」等火鍋配料6選2，讓賓客依照個人喜好，自由搭配喜歡的組合，享受「一人一小鍋，用粥煮出鮮火鍋」的樂趣。「粥底火鍋」的最正統的吃法，即是掌握「一鮮、二葷、三素、四粥」的順序。即先煮海鮮，讓魚蝦蟹貝的天然海味在粥底內完整釋放，再進入「二葷」環節，輕涮肉片；第三步再下火鍋料與蔬菜；最後階段「四粥」代表粥底已經飽吸各種食材精華，可細細品嚐米粥帶來的奢侈美味。除了粥底火鍋，同步供應豐富的熱炒料理，包含「湖南蛋」、「鮮蝦炒蘑菇」、「客家小炒」、「松阪豬炒水蓮」、「蔥爆沙茶溫體牛」等。