世界盃資格賽／被日本狂進7球打爆！韓媒痛批中國：只剩少林足球

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日本男足國家隊今（6）日在26屆世界盃亞洲區預選賽決賽（預選賽第三輪）對上國國家隊，這支星光璀璨的隊伍，在這場比賽中完全打爆對手，最終以7：0大勝。不只中、日雙方媒體大肆報導，連韓國媒體都對這樣的賽果感到驚訝，《STN新聞》寫道，日本在控球方面完全壓制，打到中國完全沒鬥志，打到最後只能「少林足球」般的粗暴動作來嘗試阻止日本。日本國家隊主帥森保一此役先發了上田綺世、久保建英、三笘薫等明星球員，兩隊世界排名懸殊，日本排名第18，中國隊則排名第87，不過前者沒有因此就放鬆，而是開賽就火力全開。比賽第12分鐘，遠藤航頭球幫助日本隊取得領先，上半場傷停補時階段，三笘薫頭球再進一分，2：0進入到中場。下半場，南野拓實梅開二度，伊東純也、前田大然、久保建英各進一球，終場日本隊以7：0輕鬆獲勝。從這場比賽的數據來看，日本國家隊的控球率達到了73%。《STN新聞》新聞標題是：「壓倒性的控球，瘋狂打進7球，中國在比賽中失去了鬥志，球員神情呆滯」，並補充寫道，「由21名海外球員組成的日本明星陣容，完全主宰了對中國的一戰。」而另一家韓國媒體《韓國體育》則是稱中國為「亞洲區最終預選賽C組中最弱球隊」同一家媒體形容中國國家隊是「亞洲區最終預選賽C組最弱」，文中毫不留情地寫道：「C組印尼隊被認為是最弱的，但實際上最弱的顯然是中國代表隊」，該媒體稱日本隊贏得理所當然，對這場比賽評價道：「中國隊完全無法阻擋日本隊的精準傳球，自己攻守轉換的傳球也不精準」、「不費吹灰之力就丟了7個球，完全崩潰了」，還調侃道：「他們唯一的武器就是少林足球」，笑稱中國阻止對方進攻和控球的唯一方式只剩下粗暴的攻擊性動作。日本隊這次和中國、澳洲、沙烏地阿拉伯、巴林和印尼分在「死亡之組」，不過他們踢出了精采的的開局，首場比賽就打進7球並獲得3點積分。相較於韓國對上巴勒斯坦，派出孫興慜、李剛仁、金旼載，仍意外以0：0遭到逼平，日本隊無疑更讓人信服的戰果。中國國家隊主帥Branko Ivankovic在賽後新聞發布會上評論坦言：「這是一個非常艱難的夜晚，我們不該丟這麼多球。」之後他稱讚日本隊拿下一場精彩的勝利，同時表示中國必須在剩下的9場比賽中集中專注於防守，「我們在訓練營期間花了很多時間在防守上，但今天我們丟了很多球都是不應該的。 」中國國家隊的球員賽後還無法立刻從這場大敗中回神，日本記者嘗試用英語採訪他們，但大多數球員一言不發地離開了。 過去曾效力於西班牙甲組足球聯賽的西班牙人隊的王牌球員武磊也搖頭說：「今天請讓我休息一下。」而其他一些球員則是以不會說英文為由快速走上巴士。