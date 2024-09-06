桌球選手陳柏諺勇奪巴黎帕運銀牌　一銀文教加發10.5萬獎金

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年僅17歲、第一銀行文教基金會贊助的桌球好手陳柏諺，這次在巴黎帕運勇奪銀牌，精采表現不只舉國歡騰，為鼓勵選手優異表現，第一銀行文教基金會今（6）日也宣布，加碼頒發10.5萬元獎金。陳柏諺賽後特別感謝教練的指導、家人一路以來的支持和鼓勵，以及第一銀行文教基金會的力挺與扶持，給予實質的經濟後盾及資源，讓他能專注在訓練上，全心全意投入比賽，繼而在巴黎帕運順利鍍銀，不但讓自己被世界看見，更獲得運動生涯的實質肯定。「教練在帕運首戰特別在我手掌寫上『專注』兩字！」陳柏諺首次於帕運舞台上贏球後這麼說。也因為專注，讓陳柏諺在接下來的四強賽持續過關斬將，金牌戰雖以1比3惜敗，但仍為台灣再進帳一面銀牌。不僅是巴黎帕運台灣代表團年紀最輕的選手，還是開幕式掌旗官的陳柏諺，從小就對桌球有濃厚興趣，從大班開始跟著姊姊踏入桌球世界，儘管因學習及情緒障礙，在訓練道路上比一般人更辛苦，但他沒有放棄，透過刻苦訓練，養成強大意志力和堅持不懈的態度，自參加帕拉桌球國際比賽以來屢獲佳績。第一銀行今年將邁向成立125周年，為台灣本地第一家民營銀行，並於1999年建行百年時，設立第一銀行文教基金會，長期深耕並落實ESG（環境、社會、公司治理），自2019年起，針對有潛力的弱勢及身障選手給予支持及協助，陸續提供陳柏諺等優秀選手培訓經費，讓他們能發揮所長，為自己和國家爭取最高榮耀，讓世界看見台灣。