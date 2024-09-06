大谷翔平對老東家！場內響起天使時期出場曲　球迷直呼：好想念他

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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇在昨（5）日客場對上洛杉磯天使，大谷翔平首度在例行賽回到老東家主場出賽，以先發DH打第一棒出賽，在昨日的第三打席上場時，昨日的比賽中，六局上大谷第三打席登場時，」來致敬大谷，音樂響起的瞬間，引發球迷熱烈歡呼，雖然只是播放一小段，這也足以讓天使球迷想起大谷效力天使時的美好時光。大谷昨日4打席沒有安打，在進入9月後的5場比賽還沒有開轟紀錄，留給大谷挑戰「50轟50盜」的時間也慢慢減少，道奇今（6）日休兵一天，明（7）日將回到主場對上克里夫蘭守護者。