大谷翔平對老東家！場內響起天使時期出場曲　球迷直呼：好想念他

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇在昨（5）日客場對上洛杉磯天使，大谷翔平首度在例行賽回到老東家主場出賽，以先發DH打第一棒出賽，在昨日的第三打席上場時，場內響起大谷在天使時期的出場樂，電影「大娛樂家」同名主題曲「The Greatest Showman」音樂一響起，引起場內球迷歡呼，並在社交媒體上表示：「好想念大谷在天使的日子！」，大谷昨日4打席沒有安打，在進入9月後的5場比賽還沒有開轟紀錄，留給大谷挑戰「50轟50盜」的時間也慢慢減少，道奇今（6）日休兵一天，明（7）日將回到主場對上克里夫蘭守護者。
特意播放舊出場樂 天使致敬大谷翔平
昨日的比賽中，六局上大谷第三打席登場時，天使DJ特意播放大谷在天使時期的出場曲「The Greatest Showman」來致敬大谷，音樂響起的瞬間，引發球迷熱烈歡呼，雖然只是播放一小段，這也足以讓天使球迷想起大谷效力天使時的美好時光。
而在道奇作客天使的兩場比賽中，社交媒體上也充滿了天使球迷對大谷滿滿的感謝，日本球迷感謝天使將大谷照顧的很好，並把他培養成世界級的棒球員，而天使球迷則是懷念起大谷在效力天使時期的點點滴滴，並感嘆：「如果大谷沒有離開，那該有多好。」
大谷昨日4打席沒有安打，在進入9月後的5場比賽還沒有開轟紀錄，留給大谷挑戰「50轟50盜」的時間也慢慢減少，道奇今（6）日休兵一天，明（7）日將回到主場對上克里夫蘭守護者。
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昨日的比賽中，六局上大谷第三打席登場時，天使DJ特意播放大谷在天使時期的出場曲「The Greatest Showman」來致敬大谷，音樂響起的瞬間，引發球迷熱烈歡呼，雖然只是播放一小段，這也足以讓天使球迷想起大谷效力天使時的美好時光。
而在道奇作客天使的兩場比賽中，社交媒體上也充滿了天使球迷對大谷滿滿的感謝，日本球迷感謝天使將大谷照顧的很好，並把他培養成世界級的棒球員，而天使球迷則是懷念起大谷在效力天使時期的點點滴滴，並感嘆：「如果大谷沒有離開，那該有多好。」
大谷昨日4打席沒有安打，在進入9月後的5場比賽還沒有開轟紀錄，留給大谷挑戰「50轟50盜」的時間也慢慢減少，道奇今（6）日休兵一天，明（7）日將回到主場對上克里夫蘭守護者。