找不到可疑金流就押柯文哲　郭正亮批北檢：是古代的押人取供嗎？

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院昨日更裁大逆轉，裁定柯文哲羈押禁見。前立委郭正亮痛批，過去很少案子因為圖利罪就羈押被告，北檢這次不但倉促出手，且到現在還找不到可疑金流與對價關係，結果就先用圖利罪羈押柯文哲與台北市前副市長彭振聲，這是中國古代的押人取供嗎？郭正亮在網路節目《亮話天下》表示，北檢上周五兵分55路搜索，結果到現在還找不到柯文哲的金流有對價關係，查彭振聲與柯文哲的帳戶，柯文哲總帳戶少了136萬元，彭振聲的則增加2400萬元，北檢現在卻還找不到2400萬是否跟京華城有關，實在太離譜。郭正亮說，相較於行政院前副院長鄭文燦，家裡確實找到5百萬元賄款、6百萬元政治獻金，以及官邸藏的678萬元，人贓俱獲，沒什麼好同情，但北檢找不到錢，卻還是要押人。郭正亮批，北檢不但倉促出手，還粗糙辦案、押人取供，並非大家認同的司法，這才是真正的問題，而北檢之所以匆忙上陣，也只能怪自己情報走漏，讓國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京打算逃亡，後來也硬要約談與搜索柯文哲、彭振聲，但事實上北檢根本沒掌握到金流事證。