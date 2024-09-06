美元續弱！股匯齊揚　新台幣早盤續升快1角重返「31字頭」

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在美國非農就業報告公布前，美元指數續弱，新台幣兌美元今（6）日早盤進一步升破32元整數關卡，重現「31字頭」，一度來到31.985元，升值8.6分，目前拉回至31.995元上下震盪。美國今日即將公布非農就業報告，也可能影響美國聯準會（Fed）的降息路徑，目前市場仍預期9月降息1碼機率高於2碼，不過，美元指數持續走弱，來到101.1附近。在美元走弱之下，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏升，其中日圓兌美元在143.1至143.474元盤整，韓元兌美元在1329.58至1334.29震盪，離岸人民幣在7.0826至7.0889盤整。至於新台幣兌美元今日早盤以32.02元、升值5.1分開出，在美元續弱及台股走揚之下，新台幣進一步升破32元整數關卡，一度來到31.985元，升值8.6分，目前拉回至31.995元盤整。