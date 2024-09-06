戴資穎下午3時出賽！2024台北羽球公開賽6日賽程與轉播資訊一次看

戴資穎下午出賽！2024台北羽球公開賽（第41屆台北羽球公開賽）今（6）日下午2時起持續在台北小巨蛋舉行，台灣好手戴資穎今日8強賽將出戰印尼好手P·K·瓦爾達尼，預計在下午3時開打，台灣男單一哥周天成預計8強賽今天出戰馬來西亞的賀首維，兩人都有機會順利晉級。隨著奧運男雙金牌李洋王齊麟昨日落敗後，台灣希望主要放在小戴跟周天成身上，關於2024台北羽球公開賽賽程時間、轉播線上轉播等《NOWnews今日新聞》也提供給讀者參考。
2024台北羽球公開賽直播轉播線上看平台
2024台北羽球公開賽可在Hami Video、愛爾達電視、中華電信MOD、MOMOTV 、民視收看，而球迷可以上台北羽球公開賽官網查詢賽程。9/6(五)民視台灣台 / 中華電信MOD / Hami Video都有直播。
台北羽球公開賽賽程：
2024台北羽球公開賽於2024年9月3日至9月8日共為期6天開打，共分為男單、女單、男雙、女雙、還有混雙，女單第一種子為戴資穎，男單第一種子為周天成，男雙第一種子為李洋、王齊麟。
1. 會外/內賽 9/3 8:30
2. 會內賽 9/4 9:00
3. 16強賽 9/5 12:00
4. 8強賽 9/6 14:00
5. 4強賽 9/7 12:00
6. 冠軍賽 9/8 12:00
女單重點賽事
時間：14:50 杉山薰 出戰 白馭珀
15:00 戴資穎 出戰 P·K·瓦爾達尼
男單重點賽事：
時間：15:10 王子維 出戰 戚又仁
15:20 周天成 出戰 賀首維
男雙重點賽事：
時間： 15:30 楊博軒李哲輝 出戰 林永晟林家佑
女雙重點賽事：
時間： 14:40 張淨惠楊景惇 出戰 J·P·米安托羅F·塞蒂安格魯姆
混雙重點賽事：
時間： 14:00 葉宏蔚李佳馨 出戰 林芷均林秉緯
2024台北羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD 202頻道、MOMOTV 75頻道、民視
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
2024台北羽球公開賽台灣選手名單
男子單打：周天成、王子維、蘇力揚、戚又仁、黃郁豈、李佳豪、郭冠麟、王柏崴、廖倬甫、林俊易
女子單打：戴資穎、宋碩芸、邱品蒨、黃宥薰、白馭珀、林思雲、許玟琪、梁庭瑜、林湘緹
男子雙打：李洋／王齊麟、劉廣珩／楊博涵、盧敬堯／魏俊緯、張課琦／陳信遠、江建葦／吳軒毅、陳政寬／陳勝發、邱相榤／邱紹華、唐凱威／盧明哲、寶昕．達古拉外／曾秉強、林秉緯／蘇敬恒、林子睿／林煜傑、李芳至／李芳任、盧震／柏禮維、李哲輝／楊博軒
女子雙打：許雅晴／宋祐媗、許尹鏸／林芝昀、張淨惠／楊景惇、謝沛珊／洪恩慈、詹又蓁／楊筑云、林琬清／劉巧芸、李芷蓁／林彥妤、謝宓妍／謝宜岑、林筱閔／汪郁喬、林芷均／鄧淳薰、邱品蒨／董秋彤、陳妍妃／孫亮晴、鄭育沛／孫昱瑆、洪妡恩／洪妤恩、宋碩芸／余芊慧、陳鈺媗／林于顥
混合雙打：葉宏尉／李佳馨、陳則儒／王思敏、邱相榤／林芝昀、林秉緯／林芷均、陳勝發／蔡渃琳、張課琦／林彥妤、廖晁邦／林于顥、陳子睿／楊景惇、魏俊緯／詹又蓁、盧明哲／洪恩慈、賴柏佑／林筱閔、陳柏元／孫亮晴、吳軒毅／楊筑云、林煜傑／王眱禎、鄭凱文／劉巧芸、陳政寬／許尹鏸、盧震／李芷蓁、柏禮維／張淨惠、楊博軒／胡綾芳
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2024台北羽球公開賽可在Hami Video、愛爾達電視、中華電信MOD、MOMOTV 、民視收看，而球迷可以上台北羽球公開賽官網查詢賽程。9/6(五)民視台灣台 / 中華電信MOD / Hami Video都有直播。
台北羽球公開賽賽程：
2024台北羽球公開賽於2024年9月3日至9月8日共為期6天開打，共分為男單、女單、男雙、女雙、還有混雙，女單第一種子為戴資穎，男單第一種子為周天成，男雙第一種子為李洋、王齊麟。
1. 會外/內賽 9/3 8:30
2. 會內賽 9/4 9:00
3. 16強賽 9/5 12:00
4. 8強賽 9/6 14:00
5. 4強賽 9/7 12:00
6. 冠軍賽 9/8 12:00
女單重點賽事
時間：14:50 杉山薰 出戰 白馭珀
15:00 戴資穎 出戰 P·K·瓦爾達尼
男單重點賽事：
時間：15:10 王子維 出戰 戚又仁
15:20 周天成 出戰 賀首維
男雙重點賽事：
時間： 15:30 楊博軒李哲輝 出戰 林永晟林家佑
女雙重點賽事：
時間： 14:40 張淨惠楊景惇 出戰 J·P·米安托羅F·塞蒂安格魯姆
混雙重點賽事：
時間： 14:00 葉宏蔚李佳馨 出戰 林芷均林秉緯
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男子單打：周天成、王子維、蘇力揚、戚又仁、黃郁豈、李佳豪、郭冠麟、王柏崴、廖倬甫、林俊易
女子單打：戴資穎、宋碩芸、邱品蒨、黃宥薰、白馭珀、林思雲、許玟琪、梁庭瑜、林湘緹
男子雙打：李洋／王齊麟、劉廣珩／楊博涵、盧敬堯／魏俊緯、張課琦／陳信遠、江建葦／吳軒毅、陳政寬／陳勝發、邱相榤／邱紹華、唐凱威／盧明哲、寶昕．達古拉外／曾秉強、林秉緯／蘇敬恒、林子睿／林煜傑、李芳至／李芳任、盧震／柏禮維、李哲輝／楊博軒
女子雙打：許雅晴／宋祐媗、許尹鏸／林芝昀、張淨惠／楊景惇、謝沛珊／洪恩慈、詹又蓁／楊筑云、林琬清／劉巧芸、李芷蓁／林彥妤、謝宓妍／謝宜岑、林筱閔／汪郁喬、林芷均／鄧淳薰、邱品蒨／董秋彤、陳妍妃／孫亮晴、鄭育沛／孫昱瑆、洪妡恩／洪妤恩、宋碩芸／余芊慧、陳鈺媗／林于顥
混合雙打：葉宏尉／李佳馨、陳則儒／王思敏、邱相榤／林芝昀、林秉緯／林芷均、陳勝發／蔡渃琳、張課琦／林彥妤、廖晁邦／林于顥、陳子睿／楊景惇、魏俊緯／詹又蓁、盧明哲／洪恩慈、賴柏佑／林筱閔、陳柏元／孫亮晴、吳軒毅／楊筑云、林煜傑／王眱禎、鄭凱文／劉巧芸、陳政寬／許尹鏸、盧震／李芷蓁、柏禮維／張淨惠、楊博軒／胡綾芳