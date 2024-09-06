勾結詐團謀取老人遺產！新北地院書記官涉案　遭起底曾當過AV男優

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台北地檢署偵辦「詐領老人遺產案」，今年7月間，聲押主謀蔡尚岳、律師蔡鴻燊、北市中山分局員警駱勁達等人獲准，之後又查出，新北地方法院刑事庭書記官游立綸也涉案，本月5日，檢調發動第2波搜索，約談游立綸等28人到案，訊後移送地檢署。據了解，書記官游立綸曾是警察，後因缺錢跑去當拍攝AV，遭踢爆後辭職，報考書記官錄取。員警駱勁達與游立綸是警專同學，駱勁達疑似透過游立綸利用職權，向法官取得授權後，查詢往生者海外子女繼承人入出境紀錄，每筆收賄68000元。對此，新北地院表示，若涉及不法將追究行政責任，目前已先調整業務。檢方調查期間，從駱勁達手機中發現游疑是詐欺共犯，更驚人的是，游立綸曾擔任過AV男主角，其任警職時兼差當男優，離職後又再報考上書記官，並勾結詐團不當獲取個資，案情曲折離奇。全案起因為全絨公司負責人蔡尚岳組詐團，利用許多獨居老人亡故後無人繼承遺產，由同夥充當「代筆遺囑」見證人、受遺贈人及代筆人等角色，申請移轉過戶不動產及動產，不法獲利超過上億元。