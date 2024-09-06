京華城爭議延燒3年拖到現在才辦　他批北檢：是查弊還是政治追殺

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院昨日更裁大逆轉，裁定柯文哲羈押禁見。資深媒體人陳揮文質疑，京華城容積獎勵早在2021年就有爭議，檢廉卻到現在才在辦，「你早不辦、晚不辦，你等到總統大選之後再辦，你這個有說服力嗎？你是真的在辦弊案嗎？還是你在做政治追殺？」陳揮文在節目《飛碟晚餐》中說，北院最新的裁定書篇幅不長，法官很可能在分案閱卷後就已有心證，認為圖利罪嫌重大，但北檢指控的收賄罪，北院並未認為罪嫌重大，因此未來這場官司仍可能有變數，未來柯文哲的律師團，還有很多發揮空間。陳揮文也提到，京華城案的4名主要被告，包括威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇與應的助理吳順民，都已遭到羈押，柯文哲要串供，是要跟誰串？何況柯文哲已經先被放出來一天了，甚至還跑到花蓮，出席國民黨立院黨團總召傅崐萁母親的告別式，現在真的有羈押柯文哲的必要嗎？陳揮文說，以現在北檢這樣的辦案態度，押了國內第3大黨的黨主席，且是在總統大選拿下300多萬票的柯文哲，未來的起訴書，以及在法庭上的立論就必須面對外界的最高標準檢驗，收押了就要能在法庭上證明有罪，「不是以為收押成功了，就來開香檳，高興一天就好。」