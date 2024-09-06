曝柯粉轉柯黑關鍵歷程！呂秋遠因這件事「最後一絲依戀斷線」

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台北市前市長柯文哲捲入京華城弊案，昨日被台北地院裁定羈押禁見，律師呂秋遠今（6）日凌晨也在臉書有感而發PO文，分享從柯粉變成柯黑轉變，並提到柯在北門會中對前總統蔡英文的態度是「不屑、看輕、傲慢」，讓他在忍了2年後「最後一絲依戀，終於斷線了」。呂秋遠在臉書提到，9年前他曾經擔任柯市府的廉政委員會委員，這是他第一次擔任無給職的政府工作，也是最後一次；他提到，開幾次會後，有機會近距離觀察柯文哲，確實覺得柯很有趣，因為柯非常的素人風格，即使在公開場合，也會大剌剌的虧人、罵人，加上他自詡的公開透明，「我承認，到2016年以前，我都還是喜歡他的，或許他會帶來新政治，不結黨、不營私，往後除了藍綠，會有不同的思維模式，雖然有些隱憂，因為當代民主政治，主流就是政黨政治，完全的相信一個人，下場總不會太好」。呂秋遠提到，他一直是指南宮的法律顧問，2008年老主委會找他去山上開理監事會，在某一年過年時，也邀請柯文哲，一群人就在指南宮裡開會，主委介紹他，也帶到他是市政府的廉政委員，柯卻漫不經心的說，「哦，有這個人哦！」這讓呂秋遠傻眼說，「我昨天才坐你旁邊，我們開會了這麼多次，我還有發言，你的幕僚邀請我擔任廉政委員時，還說市長很誠摯的希望我為台北市民努力，如今你...文哲大A，你根本不記得我！」呂秋遠提到，當下一陣尷尬，可是他還是沾沾自喜的覺得，柯市長真是六親不認，新政治就是不要攀親帶故，「許多第一代柯黑，當時肯定笑我傻，不過，人就是這樣，帶著濾鏡看政治人物，可能會包容他所有一切，跟被家暴習慣的伴侶一樣！」談到變成柯黑轉變，呂秋遠說，2016年以後，他逐漸覺得柯文哲不對勁，「他對於性別平權的認識，糟糕得一塌糊塗；對於人權，我還記得是街頭攝影機的事情，也完全沒概念」，一開始還會自我安慰，但這樣的自我催眠，不會解決問題，後來市府詢問他要不要續任廉政委員，「因為有太多的疑惑沒辦法解釋，我不能再催眠自己，於是我拒絕了」。呂秋遠提到當年柯文哲名言，包含「第一任就不要想著第二任，第二任就不要想著選總統」、「財團拿刀叉吃人肉」、「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來，錢多就會想買廣告、宣傳車，因此降低慾望最好的方式，就是不要賺那麼多錢，降低競選費用，也有助於台灣政治清廉化」等，當年他還被感動，但「兩岸一家親」的言論，讓他開始警覺問題不只是他沒有人權、性別平權概念而已。呂秋遠提到，柯文哲開始跟民進黨翻臉，因為國家認同意識逐漸出現重大差異，民進黨決定推出姚文智出來競選，最後姚文智落選，他覺得很可惜，但不知道往後竟然出現北門會。呂秋遠指出，2018年，是蔡英文最被看衰時，民進黨在縣市長選舉中一敗塗地，幾乎沒有人看好她有機會連任，而在北門會時，柯文哲對小英不屑、看輕、傲慢的眼神，搭配小英滿臉笑容，那個場景，應該沒有人會忘記，「也就是在這時候，我的最後一絲依戀，終於斷線了」；他直言，「柯如果會這麼對待曾經的恩人，會怎麼對待手無寸鐵的小市民？」呂秋遠感慨說，柯文哲強調廉潔自守，結果收押禁見；柯強調與財團切割，結果去隱園唱歌；柯強調公開透明，結果帳目不清；柯強調首長負責，結果都不知情；柯強調居住正義，結果是三宅醫生，柯越來越喜歡以傳教的方式，解決公共議題，以為是搖滾明星，卻不知道自己在唱些什麼。呂秋遠說，有些人以為，對於柯文哲被收押，他應該是喜不自勝，其實他是難過的，對於柯文哲被收押，他感到很悲傷，畢竟大家花了10年，養成了一個第三大黨的主席，進了台北看守所，希望這件事可以告訴所有的政治人物，「請對得起你的選票，跟那些相信你的人」。