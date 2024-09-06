香港、中國天氣危險了！摩羯颱風又大又強　「4地區」風雨最劇烈

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▲摩羯颱風不斷增強往中國前進，麗琵颱風則在遠海自生自滅。（圖／中央氣象署）

▲今（6）日至週末，台灣附近水氣仍多，且受低壓帶影響，午後大雷雨的範圍也比較廣。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）路徑持續往中國海南島方向前進，昨（5）日上午變為強颱後，摩羯颱風還有增強情況，，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，風雨最劇烈，香港、澳門也會深受影響，台灣則有摩羯颱風從遠方輸送的水氣，導致南台灣出現降雨。吳聖宇指出，「摩羯颱風強度相當強，，造成較大的風跟雨，港澳等地陸續發出8號烈風或暴風信號，當地海陸空交通以及活都會受到影響，預估摩羯颱風對華南西部的風雨影響，要等到週日（9/8）才會逐漸減小。吳聖宇說明，台灣附近同樣受摩羯颱風外圍擴散的水氣影響，今天水氣略多，除了，有些地方的降雨甚至會持續到夜間，提醒民眾，午後外出要特別留意天氣快速變化的情況，到山區、溪流邊活動更要小心安全。此外，今天溫度持續偏高，，西北部地區、大台北一帶仍然有機會來到攝氏37至38度，防曬、防中暑的準備仍不可少。吳聖宇提及，明後天週末（9/7、9/8），，並且往台灣方向延伸靠近，整體大氣狀態並不穩定，包括花東、恆春半島、高屏等地容易有短暫陣雨，白天配合熱力作用，熱對流的發展較旺盛，出現局部大雷雨的機率高，溫度方面，各地高溫攝氏34至36度，局部區域有超過攝氏36度以上的高溫。下週一至週三（9/9至9/11）台灣以東的低壓區會逐漸接近，，但低氣壓的通過還是會帶來不穩定的天氣。吳聖宇提醒，關島以西、琉球東南方海域未來可能有另一個熱帶擾動或颱風逐漸發展，且有機會靠近台灣，，後面擾動的發展情況，以及是否明顯影響台灣，都還有待觀察，目前的預報變動性還很高，等到下週再來預估才會比較明確。