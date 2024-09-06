大谷翔平正打出棒球「最佳打擊賽季」？美媒：Judge 63轟也比不過

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大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平繼續在達成「50轟50盜」的道路上邁進，雖然他本人視此成就為球隊勝利的附加產物，不過外界顯然對他正完成的成就感到震驚。美國媒體Ben Verlander近期在節目上表示，大谷翔平若能達成「50轟50盜」，那本季國聯MVP是誰根本沒有討論的必要，稱他不只比大都會的Francisco Lindor更好，也比洋基的Aaron Judge更好。大谷翔平如今已經是兩屆MVP，他本季是否有機會拿下第3座呢？目前他已敲出158支安打，其中有30支二壘安打和44發全壘打，打回99分打點，完成46次盜壘，打擊率2成90，上壘率3成75，長打率6成13，這樣的數據幾乎無可挑剔。身為美國體育台《FOX Sports》分析師的Verlander在他主持的播客節目《Flippin' Butts》中，談論到本賽季國聯MVP爭奪戰時表示，Lindor作為遊擊手錶現出色，稱讚他的防守端的貢獻確實比只擔任DH的大谷有優勢，但若談到賽季整體的表現「其和大谷沒有可比性」。「安打、全壘打、打點、盜壘、安打率、上壘率、長打率、OPS、OPS+。大谷翔平在這些類別中的每一項都名列前茅。大谷正挑戰成為史上第一位在這些成績都排名第一球員。」Verlander說，「如果大谷翔平完成50轟50盜的成績，我不想花時間談論他不是國家聯盟MVP。我想談談他如何打出棒球界最佳的打擊賽季。」甚至Verlander認為大谷翔平不只是國聯MVP，也比目前美聯MVP的有力人選紐約洋基的「法官」Aaron Judge更好，「在過去一周左右的時間裡，他（Judge）的打擊率低於2成，沒有全壘打，而且開轟速度已經放緩，所以我不認為Aaron Judge會打出單季63轟。但即使他打出63發全壘打、並以1.200 OPS、打擊率3成30結束賽季 ，我仍然會選擇大谷翔平，他（預測）打出50轟，50盜，OPS為 1.000，安打率很高。」Judge目前賽季表現為159支安打、32支二壘安打、51拉全壘打、124分打點，打擊率3成23，上壘率4成55，長打率7成02，獲得113次保送。