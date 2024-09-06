江蕙金曲獎曾指定他上台！康康曝2人昔日交情　開唱選經典曲致敬

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▲康康這次演唱會準備了許多驚喜，屆時女兒也會和他同台。（圖／寬宏藝術提供）

康康除了主持功力一流，音樂演唱創作功力更不在話下，暌違近十年終於將在9/15再次回到華山Legacy開唱。5日公開練團成果，帶來〈又閣是落雨聲〉跟〈快樂鳥日子〉兩首曲風截然不同的歌曲，展現能收能放的演唱功力。康康表示，「原先就安排致敬歌神張學友的橋段，沒有想到二姐江蕙最近也宣布復出，聽到好消息當然要選一首歌來致敬天后江蕙，就選了方文山老師幫我寫的〈又閣是落雨聲〉送給二姐江蕙。」他也透露，先前江蕙演唱會都會找他當嘉賓，就連金曲獎頒獎也只定他要一起上台，所以這次聽到好消息，就決定在演唱會上致敬。日前江蕙宣告，在國慶晚會上將重拾麥克風演唱，有著多年交情的康康表示，「聽到二姐復出的消息，當然非常開心啊，這是許多人期盼已久的！以前演唱會二姐江蕙都會找我當固定嘉賓，金曲獎頒獎也都指名要我一起上台，所以這次聽到這個好消息就決定在演唱會上致敬二姐！」江蕙的〈落雨聲〉相當有名及膾炙人口，康康也請方文山量身打造一首〈又閣是落雨聲〉，康康表示，他鮮少演唱這首歌，因為難度相當高，但這次為了致敬天后江蕙，決定要在演唱會上帶來這首歌給歌迷朋友們。而康康為了演唱會辛勤練團，也找來第一代康康康樂隊的昔日戰友阿毛老師來助陣，兩人雖多年沒合作，不過憑著過去的默契，很快就進入狀況，演唱會更安排兩人合作的特別橋段。康康提到，「最近我有一首歌〈順仔，你著愛讀冊〉被李子森翻唱，原本演唱會就要唱這首，但李子森唱得太好了，當天還會跟杜忻恬來看我的演唱會，讓我很緊張，後來就跟這首的製作人阿毛老師討論用別的方式來呈現，展現不一樣的氛圍！」除了經典歌曲，康康也為這此演唱會創作同名歌曲〈狂響曲〉，康康透露，「以前開場都用比較嗨的歌開場，這次演唱會想說比較特別的方式，所以為演唱寫了一首新歌，要讓大家笑聲狂響、掌聲狂響、歌聲狂響！新歌曲風會有點美式爵士，聽起來很輕鬆又點動感，給大家新的體驗，新歌也會在當天串流上架。」這次更有機會看到康康與女兒特別合作的舞台，寵粉的康康也預留時間讓歌迷現場點歌，要讓大家盡興而歸。康康演唱會將在9月15日登場，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。