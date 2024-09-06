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賀軍翔遭控妨害性自主！台北地檢署偵查終結、今不起訴處分

記者林盈君／綜合報導

▲藝人賀軍翔被指控涉妨害性自主，案經台北地檢署偵結，6日予以不起訴處分。（圖／NOWnews今日新聞／攝影中心）
▲藝人賀軍翔被指控涉妨害性自主，案經台北地檢署偵結，6日予以不起訴處分。（圖／NOWnews今日新聞／攝影中心）
藝人賀軍翔被指控涉妨害性自主，遭台北地檢署指揮松山分局搜索、約談，查扣手機等證物，並將其列為被告。案經台北地檢署偵結，6日予以不起訴處分。

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據了解，賀軍翔受邀前往某私人會所幫友人慶生，卻遭一名女子指控提告妨害性自主，檢調介入偵辦後，為了保全證據，今年5月間，指揮松山分局搜索、約談賀軍翔，並查扣手機等證物，今年7月間，以被告身分傳喚賀軍翔到案說明，對此賀軍翔也發布聲明澄清，絕無涉及不法之事。案經3個多月的調查，今（6日）上午，台北地檢署偵結不起訴。

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