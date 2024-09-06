名家論壇》黃創夏／十年一覺爛柯夢　小草黃了

我是廣告 請繼續往下閱讀

唉，還真是冥冥之中自有數，2014年的9月5日，柯文哲正式登記參選台北市長，2024年9月5日，剛好十周年，柯文哲被裁定羈押禁見，從「京華城」到「土城」，達標「一日雙城」。十年了，那個曾經給予不少數的人民認為可以為台灣帶來新氣象的人物，終究只是南柯一夢，果然是如同20世紀大哲羅曼‧羅蘭的名言「最革命的，往往才是最保守的」，柯文哲如今除了「圖利罪嫌」在法官裁定書上認為是迥然若揭，還有更複雜的「白色蜘蛛網」，究竟是命運的糾葛還是慾望的糾纏？且讓我們繼續看下去。這一個星期，真的就是「只要阿北不進去，北檢也會不放棄！」雖然第一次法官的「心證」猶如「皇后的貞操不容懷疑」，但古今中外有太多后妃的艷史流傳，對許多人而言，更多時候對於皇后的貞操是「不必懷疑，自有定見！」因為農曆七月鬼門關了，然而許多人還是熱切期待著「鍾馗捉鬼」的傳統價值能夠得到伸張，那一個因為並非所學專業因而「我不知道」的無重大犯罪嫌疑之理由，卻讓許多人懷疑以後是否台北市長必須讀過「文理法商醫農工」的所有學位才能勝任？而號稱是「天下第一組」的北檢忠組也沒有許多人期待的「一劍封喉」的絕頂高手風範，反而讓原本瀕臨潰解的柯文哲親衛隊陣營得以再度聚集，甚至有媒體在柯文哲踏出北院之後，立即用了「滿血復活」的驚悚論斷。滿血復活？別自欺欺人了！目前的看似士氣大振，說穿了還只是一種「打雞血」似的自我安慰，因為從目前種種跡證，高院和第二次裁定，柯文哲就再也沒有僥倖的機會，最後起訴書上必然列名的機率幾乎已可以篤定。雖然官司可能要好幾年才可能定讞，但柯文哲真正的傷害是「白色蜘蛛網」的荒謬劇情，讓人搖頭。持平地說，最近台灣的新聞很熱鬧，事實上卻是台灣民主政治發展和環境的一場悲劇：兩個在十年前（2014年）直轄市長選舉傳奇勝選的人物，都表現出令人不可思議的財力！其實柯文哲帶來之「教訓」一點兒都不複雜！十七世紀，民主思潮在歐洲啟蒙的初期，當時的思想家就提醒世人，打倒特權未必就會讓社會與政治更清明，特權行徑因此變少。這些思想家分析，在改革的過程中，反對特權的人可以分為兩種心態：第一種人，他們是真的基於理想和價值的原因，對於特權和不平等深惡痛絕。第二種人，卻是基於羨慕和忌妒與覬覦之心，反特權的原因是因為他們不甘心自己享受不到。沒有拿到權力之前，這兩種人反特權的語言往往一模一樣，拿到權力之後，很快的會自動現形。出於忌妒與覬覦之心者，在沒有拿到權力時，他們批評當權者吃鮑魚，拿到權力之後，則非要把全世界的鮑魚吃到絕種才會甘心，才能撫平他們無權無勢時那種失落的心情和委曲。其實台灣的直轄市長年薪並不超過260萬元，不算少，但也不可能富貴薰天，以8年市長任期，就算是不吃不喝，靠除公保和健保，累積的薪資頂多約略是2000萬元左右，沒想到現在一個可以看看1.2億元豪宅，還「哲無旁貸」現金買下4300萬元辦公室，雄厚的財力令人驚訝，也正因此陷入司法制裁當中。另外一位也是傳奇，10年在完全不被看好之下，開著一台老爺車、慘澹跑行程的人物，沒想到短短幾年不再負債，資產雄厚，更在不到2小時，所謂親友就可以馬上拿出2800萬元現金，10光景對比，天壤之別。這樣的局面將給台灣許多值得繼續努力的啟發：首先是「大肅貪」不分黨派、雷厲風行只是起步，如何經過這兩位傳奇市長的傳奇資產得到教訓，重新打造更能弊絕風清的防貪體制，至關緊要。而更重要的是，鄭文燦雖然目前出事，司法審判結果目前尚不得知，但民進黨終究是有體制和有規模的深耕且長期發展的政黨，並沒有傷筋動骨，更不會動搖根本！可是民眾黨的麻煩大了，依目前檢調偵查動作的雷厲風行，柯文哲一度暫時謀劃可以「打雞血」而亢奮，如今必將面對政治破產和司法追訴已是路人皆知，司法終究持續會有有啟動強制處份的司法動作，民眾黨可否會灰飛煙滅？路人皆知！而且會有多少黨內人物拿著刀叉想要對剩餘價值來分一杯羹？小草要變「黃」了，又會如何掀風造浪？才是民眾黨殘留政客們最不容迴避的課題！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com