致敬柯文哲看守所早餐！四叉貓大啖銀絲卷、奶茶喊「要減肥」

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台北市前市長柯文哲捲入京華城弊案，昨日被台北地院裁定羈押禁見，對此，網紅四叉貓（劉宇席）今（6）日在臉書分享他大啖銀絲卷、奶茶，致敬柯文哲早餐；他並暗諷國民黨立委徐巧芯，直呼他沒有要帶很多份去立法院給大家吃。台北地檢署偵辦京華城案，聲押柯文哲獲無保請回，高院發回更裁，台北地方法院認為柯文哲涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見；可抗告。台北看守所表示，柯文哲昨晚6時33分送抵看守所後，即按羈押法規定進行安全檢查及詢問健康狀況做成紀錄，配住多人舍房，並與所涉案件有關的其他被告分住不同舍房，若柯文哲於羈押期間身體不適，將協助安排看診。據看守所9月菜單，柯文哲今早餐是銀絲卷、奶茶；午餐是黑胡椒豬肉、炸肉質魚、海帶芽蛋花湯；晚餐則是紅燒牛肉、蔥燒培根、時令蔬菜、芹香貢丸湯。對此，四叉貓在臉書發文說，最近身體有點沉，肩膀又重重的，體重似乎變胖了一點點，所以決定稍微減個肥，宵夜吃清淡一點好了，並附上銀絲卷與冰奶茶，致敬柯文哲的早餐。