獨家／賀軍翔遭控妨害性自主「北檢不起訴」！經紀人19字回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賀軍翔（中）涉妨害性自主，7月時他穿白襯衫現身北檢說明案情。（圖／資料照）

▲賀軍翔接拍的《郵票與舒芙蕾》遭換角，角色被張孝全（如圖）取代。（圖／資料照）

男星賀軍翔遭一名女子指控涉妨害性自主，今年5月被台北地檢署指揮松山分局搜索、約談，查扣手機等證物，被列為被告接受調查。今（6）日案件最新進展出爐，台北地檢署偵結，予以賀軍翔不起訴處分。《NOWnews今日新聞》記者稍早致電賀軍翔經紀人，對方驚訝地說還不知道這件事，低調回應：「我先來了解狀況，再盡快跟大家說明，謝謝關心。」賀軍翔今年初受邀前往某私人會所幫朋友慶生，卻遭現場一名女荷官指控性騷擾，涉嫌妨害性自主被起訴。檢調一度約談賀軍翔、查扣相關證物，讓賀軍翔形象遭受嚴重打擊，雖然他多次強調自己絕對沒有做出不禮貌的舉動，但仍遭參演的公視影集《郵票與舒芙蕾》換角，角色被張孝全取代。當時劇組一度發出聲明，表示賀軍翔涉案未提前告知，此舉不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾。換角後許多畫面必須重拍，據悉，劇組當時稱他們損失千萬，不排除跟賀軍翔求償。如今賀軍翔獲不起訴處分，《NOWnews今日新聞》記者也聯繫《郵票與舒芙蕾》劇組「時創影業」，好奇是否還會有對賀軍翔違約求償的部分，或是雙方有無下一步合作？「時創影業」方面僅表示目前在開會中，稍晚再回應。