豪砸224億簽大谷翔平超值！教頭：精神難能可貴　成奪冠關鍵拼圖

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平本季轉戰洛杉磯道奇後，不僅延續強大打擊表現，成為大聯盟史上第一位達成「44轟46盜」的球員，更展現出「團隊至上」的精神，證明道奇隊為其砸下7億美元（約合224億新台幣）絕對值得。大谷翔平的價值已不僅限於個人數據，而是他對球隊的整體貢獻。總教練Dave Roberts近日公開讚揚大谷，稱他為「真正的團隊球員」，尤其是他在比賽中展現出的「自我犧牲精神」。例如，日前道奇對戰響尾蛇之戰，大谷擊出二壘滾地球，成功將跑者推進至三壘，為球隊開啟得分機會。接著4日對陣天使比賽，在3局上一壘有人時，大谷面對兩好球，稍微縮短握棒長度，成功擊出右外野邊線的三壘安打，幫助道奇隊追平比數，無時無刻都在為球隊勝利著想。自從大谷以職業運動史上最大合約轉戰道奇後，個人表現已經不是唯一重點，球隊勝利成為他的第一目標。道奇已經連續11年打進季後賽，而大谷的加盟更是幫助球隊補上關鍵奪冠拼圖。大谷翔平擁有全壘打的能力，但他選擇了更符合團隊需求的打法，大谷在本賽季已經累積44支全壘打與46次盜壘成功，這樣的數據並不是單純為了個人成就，而是為了團隊完成。教頭Roberts表示：「大谷真的非常渴望勝利，這就是他能取得好成績的原因，他是真正的團隊球員。」