詭異巧合！柯文哲選市長喊改變台灣　10年後同一天搭囚車進看守所

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院昨日更裁大逆轉，裁定柯文哲羈押禁見。柯文哲是素人從政，2014年參選台北市長崛起，甚至成為藍綠之外第三勢力代表。但巧合的是，2014年的9月5日，柯文哲正式到中選會登記，以無黨籍身分參選台北市長，但2024年的9月5日，柯文哲則坐上囚車，進了台北看守所。回顧2014年9月5日，當時民進黨邀柯文哲代表參選台北市長，但柯文哲最終決定以無黨籍身分參選，主要對手則是國民黨推派的連勝文。柯文哲的競選口號是，「改變台灣，從首都開始。改變台北，從文化開始。」最終柯文哲也以85萬票大勝對手，成為史上首位無黨籍台北市長，也開啟了白色力量的時代。這10年來，柯文哲先是在2018年與民進黨決裂，在三角督的狀況下順利連任，到了2019年成立台灣民眾黨，並在2020年、2024年都順利進軍國會，成為國內第三大黨，柯文哲2024年首度參選總統，也獲3百多萬票支持，實力不容小覷。不料在今年8月4日民眾黨5周年黨慶後，柯文哲與民眾黨爭議連環爆，除了競選總統的政治獻金被爆帳目不清，柯文哲妻子陳佩琪也陷入幫兒子開公司、買豪宅爭議，柯文哲也因京華城案遭搜索、約談，9月5日被院裁定羈押禁見，柯文哲被上手銬、上囚車，帶往台北看守所。