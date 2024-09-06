韓劇「惡女專業戶」金素妍改賣成人用品　秀1物韓國大媽全嚇瘋

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金素妍在19禁新劇《貞淑的推銷》變身「成人用品」銷售員，因家境出現困難，決定開始自己賺錢的她，意外成為成人用品銷售天后。（圖／金素妍IG）

▲金素妍因在《上流戰爭》系列電視劇中的狠毒模樣，讓觀眾留下深刻印象。（圖／SBS）

韓國女星金素妍憑藉韓劇《Penthouse上流戰爭》爆紅，她在劇中飾演兇狠冷血的惡女「千瑞珍」一角，精湛演技更被戲迷封為「惡女專業戶」。昨（5）日金素妍的新劇《貞淑的推銷》公開首支預告片，她這次化身「成人用品」銷售員「韓貞淑」，向農村婦女推銷成人用品，其中她拿出1件看起來像是項鍊的商品，韓貞淑解釋其實是「內褲」，再度嚇壞劇中婆媽們，大尺度內容立刻引發粉絲熱議。《貞淑的推銷》故事背景設定為對性十分保守的1992年，由金素妍、金成鈴、金善映、李世熙4位女演員參演，講述她們互相成長的故事。由金素妍飾演的「韓貞淑」結婚後，原先只是一般家庭主婦，因家境出現困難，決定開始自己賺錢，卻意外成為成人用品銷售天后。預告片中，韓貞淑上門推銷鼓勵農村婦女對於購買成人用品，不需要有負擔，要自在享受。隨後她更打開包包拿出成人用品一一介紹，讓劇中婆媽看到為之震驚。大尺度又爆笑的劇情，也讓該劇還沒上線就已經話題十足。金素妍出道長達27年，2000年在韓劇《愛上女主播》中，飾演為了得到主播位置而心機算盡的「徐迎美」一角，劇中「睜大眼睛不斷翻白眼」的模樣，讓觀眾氣得牙癢癢，也因此成功奠了她在韓劇中「壞女人」的定位。2020年金素妍在韓國狗血韓劇《Penthouse上流戰爭》中飾演壞心貴婦「千瑞珍」，為了權勢、地位，無惡不作，被外界封為「上流惡女」，演藝事業再攀高峰，更憑此劇獲得「第57屆百想藝術大賞」最佳女演員獎。