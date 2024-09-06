颱風「貝碧佳」最快下週一生成！路徑可能侵台　中秋節天氣要小心

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▲台灣未來幾天受低壓帶影響，降雨普遍偏多，中秋節過後仍有相同的趨勢，要留意颱風可能的影響。（圖／賈新興提供）

進入9月後颱風陸續生成，超強的摩羯颱風本週將侵襲中國海南島、廣東，並對香港、澳門帶來風雨，麗琵颱風則會馬上減弱；氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，，路徑有機會朝台灣接近，賈新興指出，台灣東方、琉球群島東南方有低壓帶發展，週末會靠近台灣帶來較多水氣，不過它的發展條件較差，預計成為颱風的機率較低；而菲律賓東方海面的低壓，從最新預報來看，有機會在下週一變成熱帶性低氣壓或賈新興表示，，明後兩天花東及台南以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，下週一午後，苗栗以南、東北部及宜花東有局部短暫雷陣雨；下週二日受低壓影響，西半部及宜花東有局部短暫雷陣雨。下週三（9/11）午後，嘉義以南及花東有局部短暫陣雨；下週四（9/12）午後，各地有局部短暫雷陣雨。下週五（9/13）彰化至高雄之間有局部短暫陣雨，午後苗栗以南、宜花東有局部短暫雷陣雨；下週六（9/14）北海岸、基隆至東北角有局部短暫陣雨，午後台中以北及宜花東有局部短暫雷陣雨；下週日（9/15）北北基宜有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。賈新興提醒，從短期氣候預測趨勢顯示，，天氣環境不穩定，預報變動度大、不確定性較高，請民眾時刻留意最新的天氣動態。