柯文哲遭押！陳佩琪、黃珊珊抵看守所　帶「台灣人400年史」給他

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，5日召開羈押庭後，遭北院裁定羈押禁見，被送往台北看守所，今（6日）上午，除了柯的律師鄭深元現身、與柯文哲律見外，妻子陳佩琪、立委黃珊珊也到看守所探視，並帶了枕頭及生活用品等，還帶了2本書「台灣人400年史」、「人生追求」給柯。據了解，柯文哲因涉京華城案，近日遭檢調搜索約談，北檢複訊後聲押，但北院裁定柯文哲無保請回，北檢抗告成功，5日下午再度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，被送往台北看守所。北院指出，就目前聲請書所述內容及偵查檢察官掌握的案情，雖形式上已符合貪汙治罪條例第6條圖利罪的要件，但柯文哲究竟僅是單純圖利京華城、沈慶京，又或是收受沈慶京賄賂，仍有待偵查檢察官依調查所獲之具體證據查明。北檢雖抗告成功並聲押柯文哲獲准，但之後若無法查出柯文哲有收賄的金流證據，起訴之後是否會被判有罪？將是最關鍵的一部分。