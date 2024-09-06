美時收購賽諾菲越南、柬埔寨市場權利　打通進越南藥房

我是廣告 請繼續往下閱讀

製藥公司美時化學製藥宣布，董事會已批准收購賽諾菲(Sanofi)在越南和柬埔寨的Alpha Choay®商標、市場授權和製造技術。交易完成後，公司將立即接管Alpha Choay®在越南和柬埔寨的銷售業務，這也讓美時能夠進入越南的藥房通路。美時說明，Alpha Choay®（Chymotrypsine）是一個在越南廣泛使用的治療藥物，主要用於治療由發炎、外傷、手術或燒傷引起的水腫。它具有有效的抗發炎特性，可以加速身體吸收因發炎引起的水腫，以及手術後和外傷後的血腫和水腫。2023年，Alpha Choay®在越南和柬埔寨的銷售額超過了2200萬美元。美時製藥總經理Petar Vazharov表示，美時致力於為全球患者提供高品質的藥品。收購Alpha Choay®這個在越南抗發炎藥物中的領導品牌，體現了美時的承諾。值得注意的是，Alpha Choay®將使美時能夠進入越南的藥房通路，顯著擴大美時在該地區的影響力。美時指出，Alpha Choay®是美時在2024年於東南亞的第二件收購案。公司正積極尋求在該地區的成長機會，以實現規模擴張，朝向成為亞太地區領先藥廠的目標邁進。