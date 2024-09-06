民眾黨挺柯文哲拉蔣市府　游淑慧轟荒唐沒道義：放公務員生路

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民眾黨主席柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，遭北院裁定羈押禁見，民眾黨則發聲明指出，北市都發局於今年1月曾發布新聞稿，指出京華城容積率變更合乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（6）日呼籲，圍蔣救柯是沒有意義的，「別再扯都發局公務員墊背，放他們一條生路吧」。針對柯文哲被羈押禁見，民眾黨昨晚發聲明表示，自8月30日檢廉發動搜索柯文哲住家、辦公室及台灣民眾黨中央黨部以來，柯文哲即遭受司法不公平對待，檢廉在搜索時明顯踰越搜索範圍，後續更以馬拉松式訊問，進行非關案旨的偵訊，極力羅織罪名、斧鑿斑斑；民眾黨說，北市都發局於今年1月曾發布新聞稿，指出京華城容積率變更合乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」，這次法官如何認定柯文哲「明知違法卻執意為之」，裁定如何服眾。對此，游淑慧批評，民眾黨拿113年1月24日都發局發的新聞稿，扯蔣市府也認同柯市府時代的京華城容積案是合法的，這是偷渡概念，內行人說外行話，而且再次把都發局公務員扯進漩渦裡。游淑慧指出，因為不管蔣市府或柯市府，除了市長不同外，公務員都是同樣的人，都發局還是同一個都發局，而發這篇新聞稿的都發局同仁們，說穿了也是柯市長過去的下屬，也是經手京華城案的同仁們。游淑慧提到，在面對監察院剛糾正的當下回應，也只能無奈的繼續悍衛柯市長的政策來自保，「做老大的柯市長、彭副市長已經拍拍屁股走人卸任，但這些公務員還在，也只能挺下去」。游淑慧說，本案合不合法已經不是市政府說了算，她以前就跟市長蔣萬安說，讓公務員今天的自己，去查昨天的自己，這是沒有意義的，所以議會才成立專案調查小組、司法檢調才要介入調查。「京華城案市政府做錯了，就要由第三方監察機制來糾錯！」游淑慧提到，刑事訴訟中法裡面都保障被告有不自證己罪的權利，民眾黨內有雙黃律師（黃珊珊、黃國昌）不會不了解，都發局的做法只是人性的必然。游淑慧直言，都發局1月發新聞稿為自己辯護，是基層公務員自保的無奈，長官跑了，同仁只能無奈自保，民眾黨這時候就不要再為難他們，不要吃他們豆腐，不要再扯他們下水，「拿這份新聞稿來證明柯市長的清白，我覺得很荒唐也沒有道義」。