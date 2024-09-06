大谷翔平「50轟50盜」倒數計時　美媒數據預測：就在這一天達成

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根據美國數據網站《Fangraphs》專業分析，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平有望在9月28日對戰科羅拉多洛磯的系列賽中，達成大聯盟史無前例「50轟50盜」的壯舉。專欄作家Ben Clemens強調：「如果只能選擇看一場比賽，那麼這場在科羅拉多的比賽絕對值得期待。」《Fangraphs》今（6）日發表一篇預測文章，分析道奇球星大谷翔平可能在賽季尾聲對戰洛磯隊時達成「50轟50盜」的偉業。這項紀錄將是大聯盟逾百年歷史的第一次，目前大谷已累計44支全壘打與46次盜壘成功，而道奇隊本季還剩下22場比賽。專欄作家Clemens使用一套綜合數據分析方法來預測大谷達成「50轟50盜」的具體時間，這套分析方法曾在2022年成功預測紐約洋基隊外野手Aaron Judge打破美聯單季全壘打紀錄的時間點，準確率極高。Clemens在分析考慮大谷本賽季的全壘打節奏、即將對決的投手球種、不同球場對左打者的影響，以及道奇可能安排大谷在剩餘賽季休息的場次等種種因素。最終，預測顯示大谷有望於28日在科羅拉多洛磯主場的3連戰首戰達成這項偉業。科羅拉多的高海拔環境對全壘打有利，這或將成為大谷完成「50轟50盜」的重要因素，Clemens還特別提到，「這會是你不會想要錯過的一場比賽。」