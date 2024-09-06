「黨營事業是禁忌！」鄭運鵬酸民眾黨集體變笨「有國師也沒用」

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民眾黨主席柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，遭北院裁定羈押禁見。對此，民進黨前立委鄭運鵬今（6日）直言，當民眾黨內沒有人敢反對黨營事業時，就是集體沉淪的開始，「可以接受為達目的不擇手段的政黨，有師父也沒用，有國師也沒用」。鄭運鵬在臉書指出，「黨營事業」是現代民主政治的禁忌，也是柯文哲掩飾政治道德缺陷的破口，當民眾黨內沒有人敢反對黨營事業時，就是集體沉淪的開始。鄭運鵬感嘆，柯文哲沒有比其他人聰明，反而是整個政黨集體變笨，「可以接受為達目的不擇手段的政黨，有師父也沒用，有國師也沒用」。台北地檢署偵辦京華城案，聲押柯文哲獲無保請回，高院發回更裁，台北地方法院認為柯文哲涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。可抗告。