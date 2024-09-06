22年前本土劇神預言柯文哲事件！《霹靂火》對話曝堪稱台版辛普森

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▲刑警劇《台灣霹靂火》中，飾演主角律師馬阿敏的方岑在劇中表示：「當事人如果真的有犯法，他也有權利要求夜間不接受偵訊」意外與柯文哲拒絕「夜間審訊」連上了。（圖／三立台劇 YouTube）

▲柯文哲的委任律師鄭深元，隔日出面解釋，柯文哲之所以拒絕夜間審訊只是避免疲勞訊問、捍衛合法的權益。（圖／林調遜攝，20240831）

民眾黨主席兼前台北市長柯文哲，近日捲入「京華城弊案」中，因涉嫌收賄及圖利等罪，遭北檢偵辦調查。雖然一度無保請回，但北檢最終還是於昨（5）日決定將他羈押禁見。事發後，有鄉民挖出22年前的本土劇《台灣霹靂火》對比劇情內容，竟發現與柯文哲一案意外相似，讓民眾爆笑直呼：「走的太前面了」、「根本台版辛普森！」本土劇《台灣霹靂火》在2002年播出後曾紅極一時，講述政商大亨之子私下進行大型毒品買賣，而一名遭到誣陷的刑警為洗刷冤屈被迫成為臥底，偵查富商之子的非法活動，從而展開一系列的對峙和冒險。有網友挖出第一集畫面，發現飾演主角律師馬阿敏的方岑在劇中表示：「假設，我說的是假設喔」、「當事人如果真的有犯法，他也有權利要求夜間不接受偵訊」；更巧的是，方岑講述這段台詞時，影片時長正好是20分30秒，與柯文哲在8月30日拒絕「夜間審訊」而被捕意外連結上了。此畫面一曝光，在網路上掀起熱議瘋傳，眾人紛紛聯想到上週柯文哲拒絕夜間偵訊的消息，爆笑表示：「經典不愧是經典」、「連時間都能對上根本比辛普森還強」、「那個馬律師理直氣壯的樣子跟現在的狀況好像」、「霹靂火的精神狀態領先我20年」、「笑死還好主角不姓柯，不然太地獄了！」「京華城弊案」一事曝光後，上月30日北檢傳喚前台北市市長柯文哲、副市長彭振聲與兩人的妻子約談，不料，卻傳出柯文哲拒絕「夜間偵訊」的消息，甚至向檢察官放話，要求若要繼續就請他當庭逮補，檢方也隨即將他現場逮補調查。而柯文哲的委任律師鄭深元，隔日出面解釋，柯文哲之所以拒絕夜間審訊只是避免疲勞訊問、捍衛合法的權益。