快訊／力挺柯文哲清白！民眾黨集結上街頭　週日第一站立院前開講

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前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積弊案，北院昨日二度召開羈押庭，結果呈現大逆轉，由前次無保請回變為羈押禁見。民眾黨中央緊急應變小組今（6）日達成決議，將上街頭宣講訴求司法要公正，第一站週日（8日）晚間選在立院群賢樓前開講。民眾黨中央緊急應變小組今日上午８點舉行擴大會議，討論柯文哲被羈押禁見後的後續因應作為。民眾黨中央緊急應變小組召集人黃國昌表示，在秘書長周榆修帶領下，黨務繼續進行，並發動全黨動員全台開講開講。黃國昌說，面對賴清德政府如此濫用檢調、司法工具，對柯文哲展開政治攻擊跟司法追殺，民眾黨決議動員將在全國各個地方動員全體黨公職開講。第一站週日晚間6點半選在北市群賢樓前面舉行，黨籍立委、黨代表與村里長都將參與全台開講。黃國昌表示，全國開講將針對在這次司法程序中，柯文哲所遭受到的不當對待，以及在檢調偵辦過程中如何透過洩密、扭曲甚至不實假訊息，在司法跟媒體聯手之下，對柯文哲所造成不公平的對待，「這不僅僅攸關柯主席的清白，還攸關台灣民眾在民主法治走到今天，是不是依然可以保有公平正義司法程序」。黃國昌說，「要跟大家報告，柯主席那雙曾經救人無數的雙手，現在正被綠色新黨國銬上手銬。」這個手銬或許可以囚禁柯文哲的肉身，但絕對沒辦法澆熄柯文哲的意志，「主席的心智非常非常堅強，他知道他所面臨的是什麼，也知道攸關的不只是個人清譽，更是攸關台灣的民主法治是不是會繼續向下沈淪」。黃國昌強調，這是一場馬拉松，不是100公尺的賽跑，他們已經做好長期抗戰的準備，呼籲所有支持者共同陪伴柯主席走過這段崎嶇艱難的道路，也共同為台灣司法政治繼續努力。