勇士不放棄在市場上撈「大魚」！美媒爆料：他們今夏還想幹些大事

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Stephen Curry近日和金州勇士簽下一份1年6260萬美元（約合台幣19.9億）的提前續約合約，《The Athletic》記者Marcus Thompson II透露續約隱含著另一種意義，代表Curry對於勇士管理層今夏運營投下「信任票」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2024-25賽季即將開打，金州勇士本季希望重新圍繞Stephen Curry打造一支足以爭奪總冠軍的陣容，美國媒體《Heavy.com》指出勇士隊目前仍在嘗試在市場上「找大魚」，在一篇標題為：《隨著賽季的臨近，勇士隊仍然「想做一些大事」》的文中，但最後會不會出手仍是未知數。《Heavy.com》在文中訪問一名教練，該人對於目前勇士的處境給出一個生動的比喻，——「而且他們已經好幾年沒有出過熱門唱片了。」在上賽季以西區第10種子的身分在附加賽被沙加緬度國王淘汰後，勇士需要在這個休賽季做出補強。《Heavy.com》指出，勇士的敵人普遍認為，」一位聯盟消息人士如此表示，「Klay轉隊對他們來說意義重大，但這筆交易並不像他們所想的規模那麼大。他們想增加Steph（Curry）和Draymond（Green）身邊的幫手，但他們發現這很難做到。」該位消息人士表示，勇士試圖做出一些扭轉局面的交易，甚至參與一些多隊交易案，但這些複雜操作很難完成，Thompson最終被交易的方式並不是完全符合球隊的想法。「Steph仍然非常出色，勇士嘗試想做一些事情已經有很長一段時間了——就像上賽季交易截止日期時他們試圖讓一些事情發生一樣。他們一直表現得好像正在試圖做出一些重大改變，但我不知道他們是否真會出手。」該名人士接受訪問時，如此說道。勇士今年夏天做出很多操作，不過最終沒有能為Curry找到一名能夠在進攻端減輕他壓力的二當家，包括Paul George和Lauri Markkanen的談判，最終都告吹。根據NBC Sports Bay Area記者Monte Poole報導，勇士隊希望增加一名球星，但他們只有一個名額的位置能讓他們重新回到競爭中。而此前有過傳聞的Brandon Ingram，球隊不相信他符合這個要求。「勇士隊不再願意為了任何不達要求的人而打破他們的底線，犧牲一堆選秀權，或打亂他們的陣容。」Poole在8月5日的一篇報道中如此寫道，「舉個例子，據消息人士稱，Ingram就是達不到這一水平的人之一。有足夠多的讚成和反對意見，他來到金州勇士隊的機會微乎其微，」