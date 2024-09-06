吳辜戰火！新光金三角戀原來一家人　辜仲諒稱吳東進「表親家公」

我是廣告 請繼續往下閱讀

新光金控併購案陷入「三角戀」，原本台新金與新光金董事會已通過「換股」合意併購，中信金卻「攔轎搶親」，申請「公開收購」新光金股票，也讓國內第二樁「金金併」鬧得沸沸揚揚，兩方新郎更展開激烈輿論、籌碼、股東風向、資金攻防戰，而背後亦牽扯出中信辜家、新光吳家兄弟戰火，台新金董事長吳東亮更是腹背受敵，大哥吳東進聯合中信金搶親，中信這一戰更被認為是大股東辜仲諒重返董事會首戰，卻也有人發現，其實這場「三角戀」背後大股東中信辜家與新光金吳家原來也是一家人，辜仲諒要尊稱吳東進「表親家公」。其實，在傳出台新金與新光金要推動「新新併」之時，就有消息指稱新光金創辦人、也是前董事長吳東進找上中信金談合併，一度傳言直接找了「辜大少」辜仲諒。不過，中信金副董事長吳一揆日前在法說會透露，吳東進找的是中信金董事長顏文隆，大家都知道他們兩人有姻親關係，顏文隆的姪女顏瑋儀嫁給吳東進的兒子吳昕東，顏文隆接到訊息後，就交給中信金管理階層評估。吳一揆還強調，並非請託才評估，是經過多方專業顧問團隊精算，希望透過併購新光金，打造金融業的護國神山，規模將超越渣打、大華銀行，在亞洲舞台占有一席之地。吳一揆後來受訪時也談到，跟大股東是合意，跟少數股權不合意，對於傳出合併後，中信將與吳東進家族共治，他則說「我們會非常禮遇吳東進家族。」其實，顏文隆的姪女顏瑋儀也是中信金大股東辜仲諒的表妹。晉聊些五四三版主、資深財經媒體人吳佳晉指出，2021年7月，新光金創辦人吳東進獨子吳昕東迎娶中信金大股東顏文隆姪女顏瑋儀為妻，顏瑋儀的表哥辜仲諒，喊顏瑋儀父親、合眾建經董事長顏文澤一聲舅舅，因此，按照禮俗，辜仲諒要尊稱吳東進「表親家公」。臉書粉專「晉聊些五四三」也貼出「中信新光台新家族關係圖」。也是晉聊些五四三版主的吳佳晉說，攤開「中信新光台新家族關係圖」，鹿港辜家是台灣5大家族之一，第一代開創者辜顯榮從日治時代發家，開枝散葉迄今已傳家六代，3位曾孫辜仲諒為中信金大股東，近日重返中信金董事會， 辜仲瑩掌開發金（10月更名凱基金），辜仲立負責中租企業，3兄弟在金融領域各有一片天。至於新光吳家則是全台最傳統、最重視家族聯姻保持政商實力的老派家族之一，吳佳晉指出，創辦人吳火獅與夫人吳梁桂蘭共育有2女4子，2個女兒是企業聯姻的典型，長女吳如月嫁給前台灣煉鐵董事長、商界聞人陳逢源的外孫郭瑞嵩，次女吳如英嫁給前國大代表林隆士、霧峰林家人，至於4子吳東進、吳東賢、吳東亮、吳東昇，靠著聯姻，把太子集團許家、永豐餘何家、台南幫侯家串起來。她說，當年新光金與三峽顏家結成兒女親家，被外界譽為「6千億的強強聯姻」，一場婚禮，牽起新光金和中信金兩大家族的緣分。如今，受紅火案官司牽連10餘年，辜仲諒半隱退江湖，轉身公益運動領域發光發亮，今年他重掌中信金大印，華麗復出第一戰，就是捧上厚厚的聘金，搶親新光金，勢在必得，從近幾日中信金報請金管會、公平會、放出大股東風向球等動作頻頻，看得出辜仲諒有備而來，鴨子划水好長一段時間，事前毫無徵兆，一出手也讓吳東亮陣營措手不及。當然，不管新光金是嫁給有血緣之親的台新金，或是有姻親關係的中信金，除「新娘」態度是關鍵，主管機關金管會，甚至更更高層的態度，都牽動新光金嫁娶的最後結果。只是，不管新娘花落誰家？可以確定的是，台灣金融業只會「大者恆大」，金融雙蔡是否是一道衝不破的高牆？辜大少能否因「中新併」後來居上？吳東亮是否如願完成「新新併」，重新擦亮吳家招牌？大家也都等著看。