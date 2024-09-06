池昌旭「偷東西」畫面曝光！經紀公司道歉了　急發尋人啟事找物主

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲池昌旭簽名後只記得把筆還給粉絲，筆記本卻順手拿走，讓網友笑翻。（圖／X@HenryKim957167）





近日南韓男神池昌旭「偷東西」的畫面在網路瘋傳，吸引粉絲高度關注。原來，池昌旭日前出席電影宣傳活動，幫粉絲簽完名後竟只把筆還給粉絲，筆記本卻直接拿走，讓該名粉絲傻眼。事件曝光後，池昌旭的經紀公司也出面解釋，當時池昌旭只是一時失誤，忘把筆記本還給粉絲，因此昨（5）日經紀公司也發布「尋人啟事」，希望能找到該名當事人，要跟對方好好道歉。池昌旭主演的犯罪電影《左輪手槍》8月在韓國上映，日前池昌旭為了宣傳電影到影廳跟粉絲見面，除了跟大家親切打招呼外，池昌旭也接過粉絲遞來的筆記本幫對方簽名，怎料卻發生意外插曲。只見影片中，池昌旭簽完名後只把筆還給粉絲，簽了名字的筆記本卻當場帶走，匆匆離開台下，讓該名粉絲不知道該如何是好，影片曝光也讓眾人笑翻。事後有網友曝光另一段影片，池昌旭發現自己「誤偷」筆記本後，著急在現場詢問筆記本的主人是誰，但卻沒人站出來承認，還有觀眾回答，筆記本的主人可能在另一個影廳，大家都被池昌旭粗線條的舉動逗樂了，池昌旭也只好尷尬地把筆記本帶回去。昨日池昌旭的經紀公司也發出尋人啟事，表示想找到筆記本的主人，好好跟對方道歉。消息曝光後粉絲看了紛紛開玩笑留言，「應該是簽太多簽到恍神了」、「不錯，還記得把筆還給人家，沒有一起帶走」、「看來池昌旭也想要自己的簽名」、「換個想法，他收了你的東西」、「這個粉絲到底是幸運還不幸運」。目前該名粉絲究竟有沒有出面，不得而知。